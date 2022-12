Seis bebés recién nacidos murieron en Venezuela por falla eléctrica en hospital

“¿Quién responde por esas muertes? Deberíamos poder garantizar aunque sea la electricidad en todos los hospitales del país", dijo diputado que denunció el caso.

Según José Manuel Olivares, legislador opositor, la energía eléctrica estuvo cortada por más de 24 horas.



#16Feb Confirmada muerte de 6 neonatos en San Félix. Estaban conectados a ventilación mecánica y al no tener luz por más de 24 hrs y fallar la planta murieron — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) February 16, 2018

Los fallecimientos se produjeron el pasado miércoles, según Olivares y un voluntario. La tragedia tuvo lugar en el Hospital Pediátrico Menca de Leoni, de San Félix, a unos 670 kilómetros de Caracas.

Jesús Hernández, miembro de un grupo de voluntarios que recauda insumos médicos -en grave escasez- para donar, aseguró que la planta eléctrica del centro asistencial no se activó porque estaba dañada.

"A las doce del mediodía del 14 de febrero ocurrió una falla eléctrica y la planta no se activó porque está dañada. En el área de terapia neonatal había seis niños conectados a ventilación mecánica porque nacieron con afecciones pulmonares", narró el voluntario.

Al no arrancar el generador, "los médicos y padres empezaron a hacer ventilación manual, así estuvieron durante cuatro horas. Lamentablemente empezaron a complicarse y los seis bebés que dependían de respiración mecánica fallecieron", añadió.

Hasta el momento las autoridades de Salud venezolanas no se han pronunciado al respecto.

Según Hernández, en el hospital donde ocurrió el caso se registran hasta dos cortes de luz diarios, "pese a que el estado Bolívar (donde está San Félix) alberga la hidroeléctrica del Guri, que genera 70% de la energía del país".

En medio de la crisis de la salud, con escasez crónica de medicinas e insumos médicos, la mortalidad infantil aumentó 30,12% en 2016 frente a 2015 (11.466 decesos de menores de un año), según la más reciente cifra oficial.

Las interrupciones eléctricas son frecuentes en varias regiones, incluida Caracas. El gobierno suele atribuir los fallos a "sabotajes", pero la oposición asegura que se debe al mal estado de la infraestructura por la negligencia y la corrupción oficial.