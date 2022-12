Seis muertos dejó incendio en una casa de Nueva Jersey, EE. UU.

Un adolescente de visita en Newark el Día del Padre para rendir homenaje a su papá muerto falleció con su madre y otras cuatro personas cuando un incendio el domingo arrasó la casa en que se hospedaban, dijeron las autoridades y la abuela del menor.

Iris Sydney, de la vecina localidad de Irvington, estaba parada el domingo frente a la casa calcinada con una fotografía de estudio de su nieto y su mamá. El plan era que se reunieran con ella para un servicio religioso por el Día del Padre en la iglesia Solid Rock, a la que asistía el difunto antes de morir hace dos años en un accidente de bicicleta en Newark, le dijo a The Associated Press. Pero nunca llegaron.

Cuando Sydney regresó de la iglesia, un policía la esperaba en la puerta de su casa para darle la triste noticia: Stephan Sydney, de 15 años, y su madre, Noreen "Michelle" Johnson, perecieron en el incendio junto a otras cuatro personas.

Sydney, de 77 años, dijo que el joven y su madre habían llegado de visita desde Crawford, Georgia, y se estaban hospedando con familiares de Johnson en la casa.

"No puedo creerlo", dijo. "Enterré a mi esposo... enterré a mi hijo, y ahora es mi nieto. Lo siento en el corazón... Es un día muy triste para la familia Sydney".

Las autoridades no han determinado la causa del incendio pero dijeron que no parece ser intencional, según Thomas Fennelly, fiscal adjunto. Todos en la segunda vivienda pudieron escapar ilesos, agregó.

Sydney dijo que las dos partes de la familia de Stephan tienen vínculos con el Caribe. Ella nació en Georgetown, Guyana, y Stephan tenía planeado viajar el miércoles con su abuela materna a su nativa Trinidad y Tobago para visitar a su familia durante un mes.