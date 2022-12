Senado de Estados Unidos aprueba ley sobre derechos gays

Cincuenta y cuatro miembros de la mayoría demócrata y 10 republicanos votaron el jueves en favor de la primera propuesta de ley de derechos de los homosexuales desde que el Congreso anuló la prohibición de gays en las fuerzas armadas hace tres años.

Dos oponentes a una propuesta similar hace 17 años, los republicanos John McCain y Orrin Hatch, respaldaron la medida esta vez.

"Estamos a punto de hacer historia en esta cámara", dijo la senadora republicana Susan Collins, una de las patrocinadoras de la propuesta de ley, poco antes de la votación.

El entusiasmo de los partidarios de la ley fue moderado por la realidad de que la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, posiblemente ni debatirá la propuesta. El presidente de la cámara baja, el republicano John Boehner, mantiene su oposición a la medida, diciendo que no es necesaria y crearáa demandas frívolas y costosas para empresas.

Grupos conservadores fuera del Congreso han dicho que la propuesta es contraria los valores familiares.

El presidente Barack Obama acogió con beneplácito la votación y exhortó a la Cámara de Representantes a considerarla.

"Un partido en una cámara del Congreso no debería interponerse en el camino de millones de estadounidenses que desean ir a sus trabajos todos los días y ser juzgados simplemente por la labor que realizan", dijo Obama en un comunicado. "Es hora de acabar con ese tipo de discriminación en los lugares de trabajo, no de facilitarla".

Defensores de los derechos de los gays elogiaron la aprobación de la propuesta en el Senado como una victoria en un año trascendental para el asunto. La Corte Suprema afirmó en junio el derecho al matrimonio de los homosexuales y otorgó beneficios federales a las parejas gays legalmente casadas. En el centro del país, Illinois está a punto de ser el 15to estado que legaliza el matrimonio gay, junto con la capital federal, Washington.

Partidarios dijeron que la medida es el paso final en una larga tradición legislativa de tratar de frenar discriminación, produciéndose casi 50 años después de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles y 23 años después de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

"Ahora, hemos finalizado la trilogía", dijo el senador demócrata Tom Harkin, principal patrocinador de la ley de discapacitados, en una conferencia de prensa en el Capitolio.

La primera senadora abiertamente gay, la demócrata Tammy Baldwin, dio que la votación es un "hito tremendo" que ella recordará siempre.