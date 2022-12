Senado de Estados Unidos investigará a yerno de Donald Trump por relaciones con Rusia

La reunión con un banco ruso bajo sanciones económicas por incursión de Moscú en Ucrania, tiene bajo la lupa a Jared Kushner, consejero del mandatario.

El Kremlin calificó este martes de "práctica corriente de las empresas" los encuentros del yerno y consejero cercano de Donald Trump, Jared Kushner, con el jefe del banco público ruso de desarrollo.

Kushner, de 36 años, que ha jugado tanto en la campaña como después de la victoria de Trump un destacado papel de intermediario en las relaciones con numerosos países extranjeros, tendrá que comparecer en la investigación abierta por el Senado de una eventual interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses del 8 de noviembre de 2016.

Según el New York Times, los senadores tienen dudas, particularmente, sobre una reunión con el embajador ruso en Estados Unidos, Serguei Kislyak, pero también con Serguei Gorkov, jefe del VenechEconomBank (VEB).

El VEB confirmó este último encuentro, explicando que tuvo lugar el año pasado en el marco de las consultas para establecer la nueva estrategia del establecimiento.

"Decenas de reuniones tuvieron lugar, también con la empresa de Kushner y con él mismo. Esto responde a prácticas corrientes de las empresas", declaró a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Éste precisó que el Kremlin no había sido informado en aquel momento de esos contactos, pues "se trata de un trabajo de rutina [...] que constituye una prerrogativa de la dirección del banco".

Las reuniones de Kushner mencionadas por la prensa estadounidense no son en sí mismas censurables, pero adquieren un relieve particular en la medida en la que el FBI y varias comisiones parlamentarias tratan de determinar la naturaleza exacta de la intervención rusa en los comicios estadounidenses de 2016.