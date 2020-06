Senadora quedó desnuda durante reunión por Zoom y se defendió con poderoso discurso

Un "desafortunado incidente", como lo calificó ella misma, le ocurrió a la legisladora mexicana Martha Lucía Micher.

"En una parte de la sesión, sin darme cuenta y mientras la cámara de mi computadora se encontraba encendida, me cambié de ropa, mostrando mi torso", comentó en un comunicado.

Ella solo se dio cuenta del percance cuando dos senadores la llamaron para informarle lo que estaba ocurriendo.

El evento trascendió más allá de la reunión y se hicieron virales las imágenes, en las que se ve a otro de los presentes haciendo cara de asombro ante el cuadro.

Pese a esto, la senadora del partido Morena salió a defenderse por medio de un comunicado cargado de valor.

"Como siempre lo he dicho desde mi convicción feminista, las mujeres no tenemos por qué avergonzarnos de nuestro cuerpo. Soy una mujer de 66 años que ha amamantado a cuatro hijos, tres de los cuales hoy son profesionistas y hombres responsables y me siento orgullosa de que mi cuerpo los haya alimentado", señaló.

También agregó: "soy Malú Micher y no me da vergüenza haber mostrado por accidente una parte de mi intimidad, porque justo la idea de que una mujer es 'solo su cuerpo' es lo que ha permitido y fomentado la cosificación femenina contra la que he luchado siempre".

Pese a su confianza, ofreció excusas a sus compañeros legisladores y al gobernador del banco de México. "No domino las nuevas formas tecnológicas de comunicación a distancia, lo cual en ocasiones ha jugado en mi contra, como en esta ocasión", reconoció.

Comparto con ustedes este texto, agradezco sinceramente todas y cada una de las muestras de cariño y solidaridad. Por el respeto a la dignidad de todas las mujeres y las niñas. pic.twitter.com/lJEcX9qx0S — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) May 29, 2020

Por último, descartó tomar represalias contra aquellos que difundan la imagen de su torso desnudo.