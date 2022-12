“Seré el presidente que todo estadounidense quiere”: Trump tras su elección

En su primer mensaje como presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump dijo en la madrugada de este miércoles que será el mandatario "de todos los estadounidenses", y se comprometió a trabajar en pie de igualdad con todos los países.

"Ha llegado el momento de que Estados Unidos cierre las heridas de la división, debemos unirnos: A los republicanos, los demócratas y los independientes de esta nación les digo que es hora de que unirnos", dijo Trump.

En un mensaje a la comunidad internacional, que acompañó en vilo la elección estadounidense, Trump dijo que "vamos a tratar a todos con justicia. A todos los pueblos y todas las naciones. Buscaremos terreno común y no hostilidad; asociación y no conflicto".

Rodeado por sus familiares, el nuevo presidente estadounidense dijo que su adversaria, Hillary Clinton, lo había llamado por teléfono para felicitarlo por su victoria y afirmó que Estados Unidos tiene una "deuda de gratitud" con Clinton.

Poco antes de su discurso, el jefe de la campaña de Clinton, John Podesta, había dicho que la exsecretaria de Estado no hablaría porque hasta ese momento consideraba que la elección no estaba definida.

Instantes más tarde, sin embargo, se reveló que ella había llamado telefónicamente a Trump para felicitarlo.