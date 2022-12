“Seré un simple peregrino”: Benedicto XVI se despidió del mundo

10:17 a.m. Llega el helicóptero de la Fuerza Aérea Italiana al Vaticano, para transportar a Benedicto XVI, quien en un momento solemne e histórico deja su pontificado.

La Guardia Suiza, encargada de la seguridad del jerarca de la iglesia católica, se forma en una calle de honor en el patio de San Dámaso. Un grupo de religiosas los acompañan.

Mientras tanto, en la plaza de San Pedro, miles de católicos están pendientes de la salida de Joseph Ratzinger. Letreros con la palabra "Danke" (gracias, en alemán) se pueden observar entre la multitud.

10:53 a.m. El papa emérito deja su apartamento privado en el palacio apostólico acompañado de varios cardenales y sus más cercanos colaboradores. Entre ellos, Georg Gänswein, su secretario privado; y el vicario de Roma, Agostino Vallini.

Un ensordecedor aplauso se escucha a su salida al patio donde forma la Guardia Suiza. Algunos cardenales lo despiden.

11:00 a.m. Benedicto XVI publicó su último trino en la cuenta @pontifex. "Gracias por vuestro amor y cercanía. Que experimenten siempre la alegría de tener a Cristo como el centro de su vida", escribió.

11:04. Después de un corto recorrido de cinco minutos, el papa emérito llega al helipuerto privado y lo aborda con su secretario privado, Georg Gänswein, su también secretario Alfred Xuereb, monseñor Leonardo Sapienza; y su médico particular, Patrizio Polisca.

11:07 a.m. En medio de campanas, y letreros con mensajes de gracias en varios idiomas, despega el helicóptero con rumbo al sur hacia Castel Gandolfo.

Las campanas de las iglesias de Roma tañen al unísono al paso del helicóptero que lleva a Benedicto XVI. El recorrido dura 16 minutos.

11:24 a.m. Aterriza el helicóptero en Castel Gandolfo. Allí fue recibido por el cardenal Giuseppe Bertello, presidente del Governatorato del Vaticano (del que depende la Villa Pontificia de Castel Gandolfo), y el arzobispo Giuseppe Sciacca, secretario del Governatorato.

Asimismo, estaban presentes el obispo de Albano, diócesis a la que pertenece Castel Gandolfo, Marcello Semeraro; el director de la Villa Pontificia, Severio Petrillo; la alcaldesa del pueblo, Milvoa Monachesi, y el párroco, Pietro Diletti.

Un automóvil lo lleva a través de los jardines de Castel Gandolfo al castillo central.

11:34 a.m. El papa entra al castillo. Una multitud emocionada lo espera en medio de banderas y cánticos. Hay una bandera de Colombia.

11.38 a.m. Benedicto XVI sale al balcón central para despedirse de los habitantes de Castel Gandolfo, que lo reciben entre vítores y aplausos.

"Estoy muy feliz de estar con ustedes rodeado de la belleza de la creación y de su simpatía. Gracias por su cariño. Saben que hoy es un día diferente a los anteriores. Ya no será sumo pontífice de la iglesia católica. A partir de las ocho de la noche, seré un peregrino que inicia feliz su última etapa de peregrinación en esta tierra. Me dedicaré con todas mis fuerzas a orar por la humanidad y hacerle bien. Muchas gracias y ahora impartiré la bendición apostólica. Muchas gracias y buenas noches".

11:42 a.m. Benedicto XVI termina sus últimas palabras como cabeza de la iglesia católica