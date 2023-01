Sergia, el hombre que se ‘convirtió’ en mujer para jubilarse cinco años antes

No se operó ni decidió usar prendas femeninas, pero habría aprovechado un vacío legal para cambiar de identidad en su cédula.

En Argentina las mujeres reciben su jubilación a los 60 años, mientras que los hombres lo hacen a los 65.

El sujeto en cuestión, identificado como Sergio Lazarovich, un contador público de 59 años, se habría opuesto a esperar los 5 años que le faltaban para empezar a recibir su pensión.

Periodistas de un programa radial de ese país descubrieron un trino en el que un usuario mostraba su “estupor” tras conocer que su compañero de trabajo cambiaba su género en el documento, “cuando es bien sabido que es masculino y tiene pareja".

Sergia, consultado por el diario El Tribuno, admitió que realizó el trámite de cambio en la cédula, pero negó que lo haya hecho para lograr su jubilación más rápido. Tampoco aceptó – o negó – sentirse identificado con el sexo femenino.

Autoridades indicaron que aún no hay un trámite oficial para la jubilación por parte del hombre. Sin embargo, otros compañeros sospechan que esa era su intención, entre otras cosas, porque pedía varias licencias para no ir a trabajar.