Sergio Vega y el último adiós a cenizas de su esposa Paula Durán: “Te amaré por toda la eternidad”

“Hoy te volví abrazar, volví a tenerte en mis manos”, así empezó un emotivo mensaje Sergio Vega, esposo de la Paula Durán, para despedirse de la caja que lleva las cenizas de su amada esposa, quien falleció hace un mes, producto de un cáncer en la cabeza y otro en el estómago.

Es que no son días fáciles para Sergio, pues tras una charla con la madre de Paula, decidieron que lo mejor era que las cenizas sean llevadas a Colombia para ser entradas en la ciudad natal de la difunta.

“Te amaré por toda la eternidad esposita mía. Cuando sea la voluntad de Dios, estaremos juntos de nuevo por toda la eternidad. Nadie se va mientras exista alguien quien la recuerde y tú siempre estarás en mi mente y en mi corazón”, agregó Vega en una publicación de Instagram.

Publicidad



Sergio Vega seguirá su vida en Estados Unidos, por lo que también se vio obligado a decirle adiós su hijastra, a quien crio como si fuera suya. Es que una de las voluntades de Paula antes de fallecer es que su hija mayor regresará a Colombia para que viviera con sus abuelos, ya que él no es el padre biológico de ella.

Como hizo con las cenizas de su amada esposa, Sergio también dedicó unas conmovedoras palabras para despedirse de la pequeña, a quien llamaba 'Lolito'.

“Llegaste a mi vida cuando tenías 2 años, desde el primer momento entre los dos se dio esa química, primero conquisté tu corazón y después el de tu hermosa madre. Contigo he aprendido muchas cosas, me diste la oportunidad de cumplir ese rol de Padre para ti, lo he disfrutado al máximo, disfruté cada cumpleaños tuyo, cada navidad, cada momento contigo. Doy gracias a Dios por ponerte en mi camino, siempre te apoyaré y te amaré, hoy te llevas parte de mi corazón ♥️. Solo le pido a Dios que siempre te proteja y que siempre me ames como desde el primer día, siempre estaré para ti y siempre seré tu Papá. Te amo mi Lolito hermoso“, escribió Sergio.

Publicidad

El caso de Paula Durán

En 2022, Paula Durán fue diagnosticada con cáncer, justo cuando estaba embarazada, por lo que tuvo que esperar a dar a luz para iniciar el tratamiento. Afortunadamente, nació un niño sano; sin embargo, la enfermedad avanzó con rapidez para ella.

“Ella fue diagnosticada con un cáncer en el cerebro y el estómago tipo 4, un cáncer incurable, un cáncer terminal”, detalló Sergio.

Ya no se podía hacer nada por la vida de esta mujer, pero fue gracias a su esposo Sergio Vega que su historia se hizo conocida, ya que él le solicitó al gobierno estadounidense que le dieran una visa humanitaria a los papás de Paula para que pudieran viajar desde Colombia y despedirse de su hija.

Gracias a los constantes intentos de Sergio, los progenitores de Paula pudieron despedirse de su hija antes de que muriera pese a los internos de los médicos de tratar el cáncer que había invadido su cuerpo.