¿Sería capaz de donarle un riñón a alguien que casi no conoce?, esta mujer sí

Cuando a Jesslyn el lupus le empezó a afectar su vida, su compañera de trabajo, con la que se cruzaba por el corredor, salió en su ayuda.

"Me enfermé bastante y casi muero un par de veces", relata Jesslyn Mesa.

La mujer, madre de dos niños, sabía que necesitaba un trasplante y desesperada escribió un mensaje en Facebook. Y recibió esta respuesta:

“Hola, linda. No sé qué se necesita para el riñón, pero estoy dispuesta a hacerme una prueba”.

El mensaje provenía de Amber, esa chica con la que ocasionalmente se cruzaba en los pasillos.

"Si no lo intentaba, y sus hijos perdieran a su madre, me sentiría horrible de haber podido hacer algo y no haberlo hecho”, dice ella.

Y lo mejor es que su órgano resultó compatible.