“Sería el primero en tomar un fusil”: Maduro hace advertencia en medio de elecciones

El presidente venezolano dice que no dudaría en una “revolución armada si llegara un gobierno que pretenda entregar las riquezas”.

A 17 días de celebrarse las elecciones presidenciales aprobadas de forma adelantada por la Asamblea Constituyente, Maduro hizo la advertencia.

“Si llegara un gobierno que pretenda entregar las riquezas yo sería el primero que daría un grito y tomaría un fusil para hacer una revolución armada con el pueblo si fuese necesario”, recalcó.

Para la coalición opositora MUD, Maduro solo intenta sembrar el miedo, en medio de un proceso que, aseguran, es un fraude cantado.

Ratificaron su llamado a no votar por la falta de garantías y advirtieron que Maduro tiene en sus manos una oferta norteamericana para aplazar los comicios.

“Si ahora nos ponen las elecciones en diciembre y nos ponen un consejo electoral 2,2 y 1, cambian las condiciones electorales y el candidato se escoge en primaria, vamos a votar. Nicolás acepte eso pues, que se lo está proponiendo el gobierno americano, para levantarle las sanciones”, señaló Henry Ramos Allup, diputado opositor.

Hoy la Eurocamara pidió al gobierno suspender las elecciones, declaración que fue rechazada por la presidenta del CNE, Tibisay Lucena.

“Es una injerencia...las elecciones no se van a suspender, aunque muchos quieran que se suspenda”, sostuvo.

Este domingo habrá un simulacro de elecciones en el país, convocado por el Consejo Nacional Electoral para probar el sistema votación electrónico.