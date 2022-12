Sexismo es la razón por la cual algunos hombres votarán por Trump: Obama

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, golpeó fuerte en la campaña para apoyar Hillary Clinton al decirles a los electores que no se dejen "engañar" por Donald Trump, e hizo un llamado específico a los votantes varones indecisos.

Al visitar el estado de Ohio por segunda vez en un mes, Obama desafió a los votantes varones a considerar si estaban siendo sexistas al dudar si votar a Hillary o a Trump.

La candidata demócrata es favorita para ganar la elección, pero Trump ha cerrado la diferencia cuando falta apenas una semana para las elecciones.

"Quiero que cada hombre mire hacia adentro suyo", señaló. "Si están teniendo problemas con eso, ¿cuánto está relacionado a que no estamos acostumbrados?

"Hay una razón por la que no hemos tenido una mujer presidenta antes", dijo Obama ante una multitud en Columbus, Ohio, estado en el que ganó en 2008 y 2012.

"Quiero que piensen en esto porque ella está mucho más calificada que su oponente", añadió.

Fue durante la campaña en 2008 que Obama bloqueó el camino de Clinton hacia la presidencia al derrotarla en las elecciones primarias demócratas.

Obama realizará campaña en los estados claves todos los días de esta semana, visitando Carolina del Norte el miércoles y Florida el jueves antes de regresar a Carolina del Norte.

El popular presidente saliente se ha desplegado para consolidar el tibio apoyo a Clinton de los principales grupos demográficos que dieron su apoyo para que él llegara a la Casa Blanca.