"Sexo a cambio de alquiler": una actriz provoca encendido debate en redes sociales

Dijo en entrevista con CNN que mantiene una relación con un hombre casado para poder pagar sus facturas y el arriendo.

Se trata de la actriz Moesha Boduong y el debate se inició porque, durante su diálogo con el canal estadounidense, afirmó que las mujeres necesitan que los hombres "cuiden" de ellas en Ghana, un país de África occidental golpeado regularmente por escándalos de acoso sexual.

"En Ghana, el sistema económico es tal que se tiene la necesidad de que alguien cuide de usted. En tanto mujer, aquí no se puede ganar dinero suficiente", afirmó.

Una frase que ha desencadenado la ira de numerosos ghaneses en las redes sociales y vivas críticas de los políticos, que consideran que "desvaloriza" la imagen de las mujeres de su país. La actriz publicó inmediatamente sus excusas en Twitter y afirmó que su experiencia personal "no refleja lo que pasa en la mayoría de los hogares".

Pero, el mal ya estaba hecho. Moesha Boduong había tocado un punto sensible en este país, donde el acoso sexual es un fenómeno muy común pero también un tabú.

La crítica de escándalos sexuales en liceos y universidades ilustran frecuentemente las portadas de los diarios, al igual que en otros países de la región.

En Nigeria, las declaraciones de una estudiante que grabó su conversación con un profesor universitario que proponía otorgarle una buena nota en un examen a cambio de sexo hicieron correr ríos de tinta.

"Son historias de profesores que buscan satisfacer sus pulsiones sexuales sin preocuparse por el trauma mental y emocional que sufren con frecuencia sus víctimas (...) Algunos de estos hombres inescrupulosos califican a las chicas de 'presas de caza'", publicaba el viernes el editorialista nigeriano Monday Philips Ekpe, en el diario ThisDay.

En Ghana también se ha abierto una investigación de casos de acoso sexual en liceos por parte del personal de los establecimientos en la región de Ashanti (centro).

Es corriente que "los profesores acosen a sus alumnas para acostarse con ellas y así otorgarles buenas notas (...) Miren el sistema, les brinda el poder a los hombres y las chicas deben hacer cosas para ganar dinero para poder pagar cosas básicas" como un alquiler, explica Maame Akua Awereba, de la oenegé Pepper Dem Ministries, que milita por la igualdad entre sexos.

"Crimen"

Dilys Sillah, fundadora de una asociación para la prevención contra abusos sexuales en Londres y Accra, deplora la protección de que se benefician hombres con cierto estatus social, que desalientan a las víctimas a denunciarlos.

"Cuando esas personas comentan sus crímenes, nadie osa decir nada (...) las víctimas implicadas no hablarán", advierte.

Además, en casos de acoso sexual en la escuela, las chicas son consideradas con frecuencia responsables de sus actos. A comienzos de abril, dos hermanas ghanesas fueron encarceladas por agredir físicamente a un profesor que les propuso un "acuerdo" para "mejorar" sus notas.

"En tanto no hayamos reconocido que la explotación sexual de los niños es real y constituye un crimen, continuaremos acusando a las víctimas (...) Debemos endilgar la responsabilidad al adulto", añade Sillah.

En las redes sociales, muchos ghaneses proponen seguir el ejemplo del movimiento #MeToo, lanzado en Estados Unidos por mujeres víctimas de abuso o acoso sexual, que ha tenido gran repercusión mundial.

Para George Ossom Batsa, profesor de religión en la universidad de Ghana, Moesha Boduong tiene el mérito de haber sido honesta y relanzar el debate. "En lugar de condenarla, deberíamos saludar sus declaraciones para concienciar a la sociedad sobre la realidad (...) única manera de combatir y resolver los males de la sociedad", afirma.