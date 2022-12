Si EE. UU. toma la opción militar contra Corea del Norte será “devastador”, dice Trump

Dijo que estas advertencias son "respuestas" a los mensajes intimidantes que envía Kim Jong-un.

"Estamos totalmente preparados para la segunda opción. No es nuestra opción preferida, pero si adoptamos esa opción será devastador, puedo decirles eso, para Corea del Norte", señaló Donald Trump en una conferencia de prensa conjunta con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en la Casa Blanca.

"Se llama la opción militar. Si tenemos que usarla, lo haremos", advirtió.

Trump opinó que el líder norcoreano "está actuando muy mal, diciendo cosas que nunca, jamás, deberían decirse".

"Y estamos respondiendo a esas cosas, pero es una respuesta, no es una declaración inicial, es una respuesta", subrayó.

El mandatario se quejó de que la de Corea del Norte "es una situación con la que debería haberse lidiado (en Estados Unidos) hace 25 años, hace 20 años, hace 15 años, hace 10, hace 5, y habría sido mucho más fácil".

"Hay muchas (antiguas) administraciones (estadounidenses) que me han dejado un desastre. Pero solucionaré el desastre, así que ya veremos lo que ocurre con Corea del Norte", agregó.

Las declaraciones de Trump llegan horas después de que tanto el secretario de Estado de EE. UU., Rex Tillerson; como el de Defensa, James Mattis, insistieran en que la vía diplomática es la prioridad de su país para resolver las tensiones con Corea del Norte.

"Vamos a seguir con nuestros esfuerzos diplomáticos, y confiamos en que esa será la manera de resolverlo", afirmó Tillerson a periodistas en el Departamento de Estado.

Corea del Norte movilizó tropas y divulgó video de propaganda con... Las tensiones bilaterales se han inflamado desde que Trump amenazara hace una semana con "destruir totalmente" a Corea del Norte durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, algo que Pyongyang interpretó como una "declaración de guerra", un extremo que la Casa Blanca ha considerado "absurdo".

Trump promete "destruir totalmente" a Corea del Norte si insiste en... Trump también agradeció a España "su reciente decisión de expulsar al embajador de Corea del Norte" en Madrid, y por su apoyo a los esfuerzos estadounidenses "de aislar al brutal régimen norcoreano".

"Es hora de que todas las naciones responsables unan fuerzas y aíslen la amenaza norcoreana. Sus armas nucleares y su desarrollo de misiles amenazan al mundo entero con una pérdida impensable de vidas. Todas las naciones deben actuar ahora para asegurar la completa desnuclearización de Corea del Norte", añadió.

El mandatario también reiteró su agradecimiento a China por haber "roto todas sus relaciones bancarias con Corea del Norte", a pesar de que el Ministerio de Exteriores chino ha negado haber tomado esa medida.