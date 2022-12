“Sí, él hizo ese mal comentario”: madre del soldado muerto que escuchó llamada de Trump a la viuda

En Facebook, respaldó la versión de la congresista Frederica Wilson, quien señaló que el presidente aseguró que "él sabía en que se estaba metiendo".

Cuando Myeshia Johnson iba este martes camino al aeropuerto de Miami para recibir el cuerpo de su esposo recibió una llamada del presidente estadounidense, durante el trayecto la acompañaban sus dos hijos, su suegra, y la congresista de Florida, Frederica Wilson.

“Le dijo a la esposa 'pues supongo que él sabía en que se estaba metiendo’, ¿podría ser menos sensible?”, declaró Frederica Wilson, demócrata, a los medios.

Acusan a Trump de insensible por tosca llamada a viuda de un soldado... Por su parte, Trump niega los señalamientos de Wilson.

“No dije lo que ella está diciendo, no lo dije y ella lo sabe", afirma Donald Trump, mandatario estadounidense.

Pero la madre de Johnson, Cowanda Jones-Johnson, le confirmó al New York Times que "sí, él hizo ese mal comentario".

Por otro lado, la Casa Blanca acuso a la congresista Wilson de generar una controversia en torno a una tragedia.

“Es aterrador lo que ha hecho la congresista, y la manera como ha politizado el tema”, asegura la Casa Blanca en un comunicado.

Sin embargo, Trump no pensó dos veces antes de utilizar la muerte del hijo de su jefe de gabinete, John Kelly, que falleció en Afganistán en 2010, para atacar a su antecesor Barack Obama en medio de esta controversia.