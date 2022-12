Si gana, Trump sería el "Mussolini" de EE. UU., dice el escritor Douglas Kennedy

El escritor norteamericano Douglas Kennedy estima que el fenómeno Donald Trump es representativo del "ascenso de la extrema derecha en todo el mundo" y considera que si gana las elecciones presidenciales sería como el "Mussolini" de Estados Unidos.

"Donald Trump es misógino, misántropo. Su ego es tan grande como [la superficie de] Canadá", considera el novelista. "Si es elegido, Trump sería el Mussolini estadounidense", advierte el autor de "La mujer del quinto distrito" y de "El momento en que todo cambió", que votará a Hillary Clinton.

"Trump no tiene ninguna posibilidad" de ganar, afirma el exitoso autor en una entrevista en su departamento parisino. Pero su presencia en la carrera a la Casa Blanca demuestra que "por todas partes, la extrema derecha avanza".

"Me parece que nadie se acuerda de los años 1930" cuando subieron los regímenes totalitarios en Europa, se lamenta.

Aunque no cree que Donald Trump ocupe el cargo de Barack Obama, Kennedy teme que el Senado siga controlado por republicanos "cada vez más maniqueos". "Sería horrible", dijo. En ese caso, recuerda, los nombramientos de jueces progresistas en la Corte Suprema serían sistemáticamente bloqueados.

"Hillary Clinton es una mujer totalmente capaz" de ocupar el cargo presidencial, insiste el escritor. "Será una gran presidenta", pronostica, al mismo tiempo que denuncia la "misoginia" de la que es víctima la candidata demócrata.

"De hecho, es más inteligente que los otros y esto es difícil en Estados Unidos. En verdad, solo un 20% de la población estadounidense tiene una muy muy buena educación", puntualiza.

"Nunca ha habido un abismo tan grade entre un [parte de] Estados Unidos progresista que mira hacia el mundo exterior - encarnada por Bill Clinton y Barack Obama - y la versión ultrarreligiosa, antiaborto y a favor de los valores familiares de los republicanos", considera el novelista.