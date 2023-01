“Si hay que repelerlo a plomo, que así sea”: Guaidó señala al ELN por masacre indígena en Venezuela

El presidente interino de este país aseguró que no se permitirá que esta guerrilla colombiana, además de que ya se roba el oro, asesine a los nativos.

La ONG (Organización No Gubernamental) de derechos humanos venezolana Provea denunció una nueva masacre en la comunidad indígena de Ikabarú en el estado Bolívar.

Según la denuncia de habitantes de la zona, grupos irregulares entraron disparando. Hasta el momento, Provea ha confirmado la identidad de tres personas, dos indígenas y un guardia nacional, pero cree que las víctimas pueden ser ocho.

“Personas encapuchadas, vestidas de negro, fuertemente armadas, dispararon contra varias personas en la zona de Ikabarú, territorio del pueblo pemón”, dijo Marino Alvarado, coordinador de investigaciones de Provea.

Provea asegura que la masacre ocurrió el viernes 22 de noviembre de 2019 en la noche y que el sábado en la mañana se enteró del hecho por parte directamente de indígenas pemones. Además, dice que en la zona se han denunciado múltiples asesinatos por el control de las minas de oro.

La ONG ha recibido decenas de testimonios sobre la supuesta presencia del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en la operación minera y, aunque la Fiscalía no ha dicho nada, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, apuntó directamente a los grupos irregulares colombianos.

“O es que vamos a permitir que el ELN, que se roba nuestro oro, además, masacre a nuestros indígenas. Si hay que repeler al ELN a plomo, pues que sea a plomo, a la guerrilla, a los paramilitares, que sea como sea”, aseguró.

En febrero de este año, otros seis indígenas del estado Bolívar fueron asesinados, luego que la comunidad apoyara la entrada de la ayuda humanitaria proveniente de Brasil. Hasta el momento, estas muertes siguen en la impunidad.

Vea también:

Encapuchados irrumpieron en sede del partido de Juan Guaidó