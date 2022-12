"Sí hay un papel que EE. UU. puede representar en Venezuela": Roberta Jacobson

EFE. En una audiencia ante el subcomité del Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes de EE.UU., Jacobson respondió a la pregunta del congresista republicano Trey Radel sobre si Washington puede hacer algo para favorecer el clima político en el país suramericano en caso de que se plantee una convocatoria electoral.

Precisó que se trata de transmitir a "los venezolanos de todos los colores políticos" la importancia de que el proceso electoral tenga lugar en igualdad de condiciones y de defender en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) "la necesidad de que cualquier elección sea libre, abierta y justa".

"Esperamos que en unos años podamos ayudar en formas más concretas", concluyó.

El mandatario venezolano, Hugo Chávez, se encuentra internado en un hospital militar de Caracas después de haber pasado dos meses en Cuba, donde fue operado de nuevo del cáncer que padece, de cuya naturaleza no se ha informado, y donde tuvo problemas en el postoperatorio que le afectaron al sistema respiratorio.

Pese a ser reelegido en los comicios de octubre pasado, Chávez no tomó posesión el 10 de enero, como establece la Constitución, porque su estado de salud no le permitía volver a Venezuela desde Cuba, y el Supremo venezolano avaló postergar su juramento hasta que se recuperara.

El Departamento de Estado de EE.UU. opinó la semana pasada que, según la Constitución venezolana, debe haber elecciones en el caso de que Chávez quede permanentemente inhabilitado para gobernar, un comentario que ha sido muy criticado en Caracas.

En breves declaraciones a la prensa tras la audiencia de hoy, Jacobson insistió en esa versión. "Si el presidente Chávez ya no (puede) ocupar la presidencia, entonces Venezuela y los venezolanos tomarán sus decisiones basándose en su propia Constitución. Y la Constitución habla de elecciones, así que veremos qué ocurre", señaló.

Por su parte, el encargado para Latinoamérica de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), Mark Feierstein, indicó a periodistas que su agencia "apoya el proceso democrático en general" en Venezuela "a través de programas no partidistas" de supervisión y apoyo a los procesos electorales.

