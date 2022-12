Si la Iglesia no proclama a Jesús se convierte en ONG, dijo papa Francisco

"Podemos caminar todo lo que queramos y edificar muchas cosas, pero si no confesamos a Cristo de nada sirve", recalcó el obispo de Roma a los cardenales, en un momento en que la Iglesia católica se ha visto envuelta en escándalos de pederastia y corrupción.

"Podemos ser mundanos, podemos ser obispos, sacerdotes, cardenales, papas, etc., pero no discípulos del Señor", subrayó el papa Francisco ante los 114 cardenales que lo eligieron pontífice y los demás purpurados que asistieron a la misa.

"Cuando caminamos, edificamos y confesamos un Cristo sin cruz no somos discípulos del Señor, somos del mundo", dijo el papa Francisco en el primer sermón que ofreció.

El papa Francisco celebró la misa en la capilla Sixtina a las 5:00 p.m. (11:00 a.m. en Colombia) y se desarrolló en latín, con algunas lecturas en italiano.

Ciudad del Vaticano