"Si lo pueden dejar, ya déjenlo": la trágica experiencia de una joven con el cigarrillo electrónico

En Twitter, una joven llamada Nicole, al parecer de nacionalidad mexicana, se volvió tendencia luego de compartir la trágica experiencia que tuvo con el cigarrillo electrónico, según ella, a tal grado de comprometer su salud. La usuaria publicó una fotografía desde el hospital y relató su historia.



Nicole empezó diciendo que "de verdad quiero enseñar la mier#@ que es el cigarrillo electrónico y el enorme daño que te puede causar. Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias".

La joven mencionó que se trata de una "perforación en la tráquea o pulmón que crea burbujas de aire entre las capas de piel. Este enfisema solo es causado por dos cosas, el ‘vape’ (cigarrillo electrónico), o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó".

La usuaria afirmó que esperó durante dos días si su salud mejoraba, pero sucedió lo contrario. "Gracias a Dios llegué a tiempo al hospital, pero en un segundo ese aire te puede obstruir el cerebro o el corazón y bye, bye. Se los juro, yo tampoco creí que me pudiera pasar esto por el vapeador", comentó.



Finalmente, Nicole concluyó dando una sentida reflexión: "¿Qué nos estamos metiendo a los pulmones? Cada vez hay más casos de estos por si lo quieren investigar. Nadie me pela, pero al menos los que no me conocen, por favor, déjenlo".