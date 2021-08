"Si no van a ayudar, al menos quítense": Joe Biden a gobernadores por medidas contra el COVID

En Estados Unidos parece haberse gestado una batalla política por cuenta de las medidas de mitigación de contagios del COVID-19 . El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reaccionó indignado ante las críticas del presidente Joe Biden, quien le dijo que si no podía ayudar con la pandemia, que no estorbara.

Son las cifras de contagios en ascenso las que tienen enfrentada a la Casa Blanca con el gobernador de ese estado.

“Les digo a estos gobernadores que por favor ayuden, pero si no van a ayudar, al menos quítense del paso de la gente que está intentando hacer lo correcto”, dijo Biden.

“Joe Biden sugiere que si no se aplican políticas de confinamiento, me debería apartar del camino. Bueno, déjeme decirle que si usted va tras los derechos de los padres de familia en Florida, me interpondré en su camino”, contestó DeSantis.

Y es que este último no solo firmó una orden que prohíbe requerir tapabocas en los colegios, sino además se opone a la vacunación obligatoria.

“Si intenta evitar una educación apropiada en persona para los niños, me interpondré en su camino, lo haré por los niños de Florida. Si está tratando de restringir a la gente con mandatos impositivos, que arruinarán negocios y la vida de la gente, si intenta encerrarlos, me interpondré en su camino”, agregó.

DeSantis también culpó a los migrantes que llegan a la frontera por el auge de la variante delta y responsabilizó de ello al presidente Biden.

“¿Por qué no mejor hace su trabajo? ¿Por qué no asegura la frontera? Y hasta que usted haga eso, no quiero volver a oír nada acerca del COVID-19 que venga de usted”, añadió.

Hasta el momento, en Florida solo dos condados (Alachua y Duval) han desafiado la orden del gobernador y han exigido el uso de tapabocas en los colegios. En el resto, por orden de DeSantis, su uso es opcional.