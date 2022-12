"Si ONU no actúa, nosotros tal vez": EE. UU. ante ataques con armas químicas en Siria

Con algunas de las imágenes de las víctimas en su mano, la embajadora Nikki Haley criticó a Rusia por apoyar al Gobierno sirio.

"Cuando Naciones Unidas fracasa consistentemente en su tarea de actuar en forma colectiva, hay momentos en la vida de los estados en los que nos vemos impulsados a actuar por nuestra cuenta", dijo Haley, embajadora estadounidense ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

La funcionaria advirtió que, si Naciones Unidas no actúa, su país podría hacerlo unilateralmente. El presidente Donald Trump calificó los hechos como una afrenta inaceptable hacia la humanidad.

"¿Cuántos niños más tienen que morir antes de que Rusia actúe?", dijo Nikki. "Si Rusia tiene en Siria la influencia que dice tener, necesitamos ver que haga uso de ella", agregó.

"Necesitamos ver que pongan fin a estos actos horribles", enfatizó.

La embajadora se puso de pie en la cámara del Consejo para mostrar dos fotografías de víctimas del ataque en el pueblo de Jan Sjeijun. "Miren esas fotos", urgió.

La reunión de emergencia del Consejo de Seguridad fue convocada a pedido de Francia y Gran Bretaña tras el ataque que dejó al menos 72 muertos, de ellos 20 niños, el peor en Siria desde un ataque con gas sarín en 2013.

Según testimonios de médicos, además de las víctimas mortales, el ataque causó que decenas de personas sufrieron dificultades para respirar, convulsiones y que echaran espuma por la boca.

"Si no estamos preparados para actuar, entonces este Consejo se seguirá reuniendo, mes tras mes para expresar su condena por el continuo uso de armas químicas y esto no se terminará", añadió.

"Veremos más conflicto en Siria. Veremos más fotografías que nunca más podremos volver a ver".

Londres, París y Washington presentaron un proyecto de resolución para condenar el presunto ataque químico y perdir que un panel conjunto de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW, por su sigla en inglés) y la ONU investigue el ataque.

Pero Rusia dijo que el texto era "categóricamente inaceptable".