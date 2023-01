Si siguen apoyando a Maduro lo perderán todo, advierte Trump a militares venezolanos

Les sugirió “aceptar la generosa oferta de amnistía” de Guaidó. El líder chavista le respondió asegurando que Venezuela tiene el mejor Ejército.

El presidente estadounidense, Donald Trump, habló ante unos 300 venezolanos en Miami.

"Pueden elegir entre aceptar la generosa oferta de amnistía del (autoproclamado) presidente (Juan) Guaidó y vivir su vida en paz con sus familias y sus compatriotas, o pueden elegir el segundo camino: seguir apoyando a Maduro. Si eligen este camino no encontrarán un refugio, no habrá una salida fácil. Lo perderán todo", advirtió.

Aseguró además que "los días del socialismo y del comunismo están contados" en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

"Un día veremos lo que la gente hará en Caracas, Managua y La Habana. Y cuando Venezuela sea libre, Cuba sea libre y Nicaragua sea libre, seremos el primer hemisferio libre en la historia humana", añadió.

Durante su discurso, además, Trump presentó a Aminta Pérez, la madre del policía insurrecto venezolano Óscar Pérez y le cedió el micrófono unos minutos antes de proseguir su oratoria.

La madre del piloto Óscar Pérez, que resultó muerto en un enfrentamiento armado con Fuerzas Militares gubernamentales en enero de 2018, pidió "justicia y ayuda humanitaria", además de "continuar con el legado de Óscar hasta ver a Venezuela libre y poder regresar".

En contexto: Trump le dice a Maduro que es “una marioneta de Cuba” El gobierno venezolano respondió denunciando que "las amenazas" del presidente estadounidense se extendieran a los "países hermanos".

Refiriéndose en particular al llamado de Trump a los militares venezolanos, Nicolás Maduro replicó: "Donald Trump se cree en la potestad de dar órdenes y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le va a cumplir las órdenes a él".

"A Donald Trump, el jefe del imperio, le vamos a responder con la moral, con la verdad, con unión. Subestiman a un país entero", dijo en un acto de gobierno transmitido por la TV.

"La orden está dada"

Juan Guaidó también había exigido a los militares que dejaran ingresar el próximo sábado la ayuda humanitaria, pese a que el gobierno de Maduro les ordenó bloquearla por considerarla un "show" y el preludio de una acción militar no descartada por Washington.

"La orden está dada. De nuevo señores de la Fuerza Armada: permitan que entre la ayuda humanitaria, tienen la oportunidad de ponerse del lado de la Constitución", aseguró Guaidó, jefe del Congreso de mayoría opositora.

Reconocido como presidente interino de Venezuela por 50 países, Guaidó prepara movilizaciones en todo el país para acompañar a voluntarios que irán en caravanas de autobuses a la frontera -reforzada militarmente- en busca de toneladas de medicinas y alimentos acopiadas en Colombia, Brasil y Curazao.

Cargamentos de asistencia llevados en aviones militares de Estados Unidos permanecen en bodegas en la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca del puente limítrofe de Tienditas, bloqueado por militares venezolanos con camiones y otros obstáculos.

Un segundo centro de almacenamiento en Brasil se abrirá en el estado fronterizo de Roraima y el martes llegará un avión desde Miami a Curazao, según el equipo de Guaidó.

Mientras tanto, Maduro anunció que el miércoles llegarán "legalmente" 300 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de Rusia.

Concierto y "contraconcierto"

Guaidó fijó para el ingreso de la ayuda el día en que cumple un mes de haberse autoproclamado como presidente encargado, luego de que el Congreso declarara a Maduro "usurpador".

Un día antes se celebrará en Cúcuta un concierto con artistas internacionales para recaudar 100 millones de dólares en 60 días, que se sumarán a más de 110 millones ya reunidos según Guaidó.

Al concierto asistirán los presidentes de Colombia, Iván Duque, y Chile, Sebastián Piñera.

En contrapartida, el gobierno de Maduro anunció este lunes un concierto de dos días, 22 y 23 de febrero, en el puente Simón Bolívar, que comunica con Cúcuta a la población venezolana de San Antonio.

"Será un mensaje de denuncia contra la agresión brutal a la que se intenta someter" a Venezuela, declaró el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien dijo que además se enviarán a Cúcuta cajas de alimentos y que habrá jornadas de atención médica gratuita.

Más sobre esta noticia: Gobierno Maduro anuncia que hará su propio concierto bajo el lema “Manos fuera de Venezuela” Guaidó, de 35 años, no ha revelado cómo pretende vencer el cerco impuesto por Maduro, pero asegura que el sábado habrá una "avalancha humanitaria" y que espera que los 700.000 voluntarios registrados aumenten a un millón.

Este lunes, la oposición denunció que la web de registro de voluntarios fue bloqueada por la estatal CANTV, mayor proveedora de telefonía e internet en Venezuela. La AFP constató que la página no funciona con ese servicio, pero sí con el de compañías privadas.

Los venezolanos padecen falta de medicamentos e insumos hospitalarios, además de una voraz hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% este año. Huyendo de la crisis unos 2,3 millones (7% de la población) emigraron desde 2015, según la ONU.

Pero Maduro, quien tilda la ayuda enviada por Estados Unidos como "migajas" de "comida podrida y contaminada", culpa de la crisis a sanciones financieras de Washington.

"No hay posibilidad de una guerra"

El conflicto por la ayuda humanitaria escaló a nivel internacional. Rusia, China, Turquía Irán, Cuba y otros aliados de Maduro han condenado "la injerencia" de Estados Unidos y otros países.

El domingo, el gobierno prohibió la entrada al país de cinco diputados del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) y del subsecretario general de esa formación, que pretendían reunirse con Guaidó, pero fueron devueltos del aeropuerto internacional.

La Unión Europea (UE) advirtió este lunes del peligro de una escalada militar, dos días antes de la llegada de una misión del grupo de contacto que impulsa una salida a la crisis a través de elecciones presidenciales.

"No hay posibilidad de una guerra civil (...), 90% de los venezolanos quiere cambio, hablan de ayuda humanitaria, del futuro. De guerra hablan ellos", aseguró Guaidó.

Le puede interesar: Eurodiputados iban a conspirar contra Venezuela con “presidente falso”, según gobierno Maduro