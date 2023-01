“Si tuvieras sentimientos, no me hubieras violado”: víctima encaró en TV al hombre que la esclavizó

Tenía 14 años cuando fue convertida en esclava sexual. Tras desahogarse frente a su victimario, que guardó silencio y agachó la cabeza, la joven se desmayó.

Han pasado cinco años desde que Ashraq Haji Hamid fue secuestrada por el Estado Islámico. Aunque logró escapar meses después, las huellas del horror no se borran. Es que a esta mujer, de origen yazidí, la sometieron a todo tipo de vejámenes.

Gracias a una entrevista gestionada y grabada por el Servicio de Inteligencia Nacional de Iraq, estuvo frente a frente con Abu Hamam, el hombre que la ‘compró’ por 100 dólares y la ultrajó violentamente “varias veces al día”. Él ahora está en prisión.

“¿Tienes sentimientos?, ¿tienes algo de honor? Tenía 14 años, como tu hija, tu hijo o tu hermana. Tú destrozaste mi vida, me robaste todos mis sueños. Yo estuve retenida por Isis, por ti. Pero ahora sentirás el significado del tormento, la tortura y la soledad”, le dijo entre lágrimas al sujeto, que en ningún momento fue capaz de levantar la mirada.



El momento más dramático se vivió luego, cuando la víctima continuaba recriminando y sufrió un colapso. Ni siquiera en ese momento Abu Hamam, que portaba el uniforme de preso, se inmutó.

En otro momento de la entrevista, sin la presencia del violador, ella reveló cómo fue secuestrada: “Abu Humam me seleccionó y luego me tiró del pelo. No esperaba que nos violaran, porque solo tenía 14 años. Pero nos sujetaron con esposas de hierro y nos violaron violentamente”.

También dijo que “intenté luchar contra él y alejarlo cuando intentaba (violarme). No pasó un día sin que él me golpeara tres o cuatro veces".

El encuentro de víctima y victimario ya se había dado en otros escenarios distintos al del cautiverio. Ashraq había logrado escapar de Isis y huyó a Alemania en 2015 para iniciar de nuevo su vida. Inesperadamente, en una calle de Stuttgart, fue detenida por el sujeto, que le cortó el paso para decirle que sabía exactamente en dónde vivía.