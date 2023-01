“Si un misil impacta a un avión, explota en el aire y no se cae”: embajador de Irán en Colombia

Mohammad Ali Ziae dice que sí hubo fuego en la parte trasera de la aeronave, pero debido a una falla técnica. Además, denunció una conspiración política.

Esto respondió en entrevista con Noticias Caracol.

EE. UU., Canadá y Reino Unido aseguran que el avión fue derribado por un misil iraní, ¿qué es lo que ha recabado Irán hasta el momento sobre lo que pasó?

Mohammad Ali Ziae: Tenemos documentos que muestran que este accidente fue el resultado de una falla técnica. Las declaraciones y comentarios políticos de las autoridades de EE. UU. y Canadá no tienen validez.

Ya se ha formado un equipo técnico compuesto por representantes de la empresa, del Gobierno canadiense -pues había ciudadanos canadienses- y expertos iraníes. Ellos van a conformar este equipo para hacer todas las investigaciones necesarias al respecto.

Han surgido videos que parecen mostrar un impacto en el aire y una aeronave cayendo ya en llamas

MAZ: Los videos no tienen un aspecto técnico. Tenemos muchos videos que muestran que sí hubo un fuego en la parte trasera del avión y esa fue la causa por la cual cayó.

La experiencia ha mostrado que, si un misil impacta a un avión, el avión explota en el aire y no se cae. Y, si ese fuera el caso, los restos caen en un área más extensa. Según las evidencias, el avión impactó un lugar específico, por lo tanto, la teoría del misil es rechazada. Hay una conspiración política y económica tras estas aseveraciones. Hay que esperar”.

Expertos en aeronáutica cuestionaron por qué se permitió mantener el tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Teherán esa noche, en medio de las tensiones

MAZ: Se habían tomado todas las medidas de seguridad para evitar cualquier accidente durante la operación de bombardeo que se realizó en territorio iraquí y el resultado de la operación en Irak muestra que nuestros cálculos fueron precisos.

¿Dan por saldado el episodio del general Soleimani o sigue una cuenta pendiente?

MAZ: La región se encuentra en una situación frágil, pero la operación que se realizó en territorio iraquí no es proporcionalmente igual a lo que ocurrió con el general en nuestro territorio.

Pero, tomando en cuenta que la República Islámica de Irán tiene buena voluntad y quiere evitar el escalamiento de la tensión en la región, ha dicho que por ahora eso era lo que teníamos que hacer y no va a haber más operaciones militares. El señor Trump, con su discurso, mostró que está cediendo y que acepta la posición que Irán ha tomado.

Hay nuevas sanciones económicas impuestas a Irán y también un pedido de Donald Trump para que sus aliados occidentales se retiren de los acuerdos nucleares

MAZ: Las sanciones de Estados Unidos son muy extensas y han afectado nuestras relaciones comerciales, transacciones bancarias. Lo que ha hecho EE. UU. para nosotros es terrorismo económico. No tenemos otra alternativa, sino resistir.

La posición oficial de Irán es no salir del acuerdo. Irán ha dicho que va a nivelar sus compromisos con los de las otras partes.

Hay declaraciones y comentarios según los cuales Irán está en camino de obtener una bomba atómica. Eso no es correcto. Es una mentira.

Irak está solicitando a EE. UU. que retire sus tropas de su territorio, como también ha pedido a Irán que no conviertan a Irak en un escenario de guerra.

MAZ: Es un deseo del pueblo iraquí desde hace mucho tiempo. Pero este deseo ahora es regional, no solo del pueblo de Irak. el pueblo iraquí ha llegado a la conclusión definitiva de que su país fue ocupado por Estados Unidos. Este es también nuestro deseo, queremos que EE. UU. salga de la región, ese es nuestro objetivo político y vamos a seguirlo con insistencia.

¿Es posible desescalar el conflicto? ¿Le creen a Trump?

MAZ: El señor Trump, con su discurso, lo que intentaba era mostrar que es un hombre que está buscando la paz, pero yo no lo creo, ni lo cree el pueblo iraní, ni nuestro gobierno. Solo esperamos que Estados Unidos actué racionalmente. Tiene que bajar las presiones sobre Irán y admitir que hay un país poderoso en la región del Medio Oriente.

Por parte de Irán podemos decir que no estamos buscando una guerra, pero todo depende de Estados Unidos.



