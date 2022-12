Si usted es norcoreano, estos son los únicos cortes de cabello que puede usar

Todos saben que Corea del Norte es un estado que no brilla exactamente por las libertades que da a sus ciudadanos, pero que exista un "código socialista de cortes de cabello" es algo que aún sorprende.

El Gobierno de ese país ha dirigido propaganda desde hace varios años para exhortar a los norcoreanos a utilizar la "moda socialista" y desestimular las influencias "más occidentales".

En 2005 el Gobierno de of Pyongyang lanzó una campaña en medios titulada "Cortemos nuestro cabello de acuerdo al modo de vida socialista", en el que se proclamaban las razones de salud para no dejar crecer el cabello, tales como que el largo "puede robar energía del cerebro".

En las salas de belleza del país se pueden ver fotografías de los 18 estilos "aprobados oficialmente" para las mujeres, que cuentan con más suerte ya que para hombres solo hay diez.

Las cabelleras largas y/o de colores vistosos no están permitidas. El cabello debe ser corto, aunque las más jóvenes tienen la libertad de usarlo un poco más largo. Las casadas tienen a usarlo más arriba de la nuca.

Hace algún tiempo el corte de cabello del entonces heredero Kim Jong-un's, con unos mechones al frente y cortado a ras en las orejas, hizo furor.