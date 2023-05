Siete límites que permiten la vida en la Tierra ya fueron sobrepasados: ¿el fin del mundo?

Durante 2009, un grupo de científicos calculó nueve límites que el mundo no debería sobrepasar, pues la vida en la Tierra podría estar en riesgo . Estos umbrales tiene que ver con el agua dulce disponible, la capa de ozono, el cambio climático y los niveles de contaminación.



Sin embargo, un reciente informe de la revista Nature reveló que siete de esos límites ya fueron sobrepasados en todo el planeta o en amplias zonas de la Tierra. Según el medio citado, "las personas están incurriendo en riesgos colosales" que comprometen la vida humana y de todos los animales y plantas.

El informe de 2009 determinó que si se superaban esos límites de forma generalizada tendría lugar una serie de acontecimientos catastróficos. Noelia Zafra, coautora del artículo en Nature, señaló que "los seres humanos somos parte del sistema Tierra. Somos gran parte del problema y tenemos que ser gran parte de la solución. Pero los problemas y las soluciones no afectan a todos por igual y existen algunos seres humanos que asumen las inconveniencias de sostener el sistema Tierra, mientras que otros mayormente se benefician. También ocurre que unos pocos generan problemas para muchos".



¿Cuáles son los siete límites que ya superó la humanidad?

Cambio climático Integridad de la biósfera Cambio del uso del suelo Flujos bioquímicos Reducción del ozono estratosférico Uso del agua dulce Carga de aerosoles atmosférico

¿Cuáles son los dos que faltan?

Acidificación de los océanos Incorporación de nuevas entidades (fabricantes de químicos que afectan la capa de ozono)

Según expertos citados por el informe, un ejemplo claro de los límites ya superados son las emisiones que están provocando el cambio climático. El aumento de estas inició desde la Revolución Industrial y los países que la protagonizaron se encuentran en Europa y América del Norte.

"No podremos actuar juntos para afrontar la crisis climática y de biodiversidad si no partimos todos de la misma situación. Existe conflicto entre nosotros", agregó Noelia Zafra. Científicos determinaron que la temperatura en la Tierra ya ha subido una media de 1,2º, cuyo impacto ya se empezó a percibir en gran parte del planeta, afectando así la vida humana y animal.

También fue superado el límite fijado para proteger la naturaleza a nivel mundial. Según expertos, el 50% o 60% del ecosistema no debía ser alterado con agricultura, minería u otra interferencia humana. No obstante, entre el 45% y 50% del ecosistema ya fue alterado por las personas. Lo mismo ocurrió en el plano local: científicos habían recomendado dejar entre un 20% o un 25% de espacio por kilómetro cuadrado en su estado natural, límite que ya no se cumple.



Por otro lado, el informe mostró que las actividades humanas han provocado afectación en más del 34% del caudal de los ríos, teniendo en cuenta que el nivel seguro era del 20%. Se han librado cantidades exageradas de nitrógeno y fósforo en los cauces de los ríos, esto por el uso excesivo de fertilizantes.

También se sobrepasó el indicador de contaminación en la Tierra por partículas ultrafinas (15 μg/m3 PM2.5), uno de los umbrales que estaba marcando para evitar las posibilidades de daños en la vida humana.

Johan Rockström, director del Instituto Postdam para la Investigación en el Cambio Climático, de Alemania, y coautor del informe, dijo lo siguiente: "Los resultados son bastante preocupantes. A menos que se produzca una transformación a tiempo, es muy probable que sea inevitable que se rebasen los puntos críticos de un cambio irreversible (tipping points) y, en consecuencia, un impacto generalizado en el bienestar humano. Evitar ese escenario es crucial si queremos garantizar un futuro seguro y justo para las generaciones actuales y futuras".



"Una transformación segura y justa requiere urgentemente la acción colectiva por parte de múltiples actores, especialmente en los gobiernos y las empresas, para actuar dentro de los límites del sistema Tierra y mantener intacto el sistema que sustenta la vida en el planeta. La gestión adecuada de los bienes comunes globales nunca ha sido tan urgente ni tan importante", puntualizó Wendy Broadgate, directora ejecutiva de la Comisión de la Tierra y directora del Global Hub Suecia de Future Earth.