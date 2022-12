Siete niños y un adulto muertos por incendio en Alemania

En horas de la madrugada se dio el primer aviso sobre el incendio en el centro de Backnang, al noroeste de Stuttgart, en una antigua fábrica de marroquinería que alberga viviendas, establecimientos y una asociación cultural turca.

Durante las tareas de extinción, las fuerzas de seguridad hallaron en un primer momento siete cadáveres, pertenecientes a seis niños y un adulto, mientras los bomberos pudieron rescatar a otras tres personas refugiadas en una especie de balcón, y que fueron trasladadas al hospital.

También atendieron a una cincuentena de personas entre miembros y conocidos de la familia.

En las dos viviendas principalmente afectadas por el incendio había registradas oficialmente trece personas, según la Policía, que agregó que una persona continúa desaparecida.

"Espero que no encontremos a más personas, pero de momento lamentablemente no podemos descartar nada", declaró Ronald Krötz, portavoz de la Policía.

Por el momento se desconocen las causas del fuego, aunque testigos apuntan a que una estufa de leña defectuosa en la vivienda, situada en la primera planta, podría haberlo desencadenado.

Según las autoridades, no hay indicios de que se trate de un ataque racista o un incendio provocado.

El complejo de la antigua fábrica consta de varios edificios unidos entre sí.

Los bomberos, que se vieron obligados a pedir asistencia de las ciudades vecinas, tuvieron que evacuar dos bares ubicados en los bajos, donde a la hora a la que se declaró el incendio todavía se encontraban numerosos clientes.

Representantes de la ciudad y miembros de la asociación turca, situada en el mismo edificio, se mostraron profundamente consternados por las dimensiones del incendio.

Cerca de cien efectivos participaron en las tareas de rescate.

Por su parte, la embajada de Turquía en Alemania anuncio que el jefe de la legación diplomática, Hüseyin Avni Karslioglu, se iba a desplazar desde Berlín al lugar de la tragedia.

El cónsul general turco en Stuttgart, Mustafa Türker Ari, ya se encuentra desde esta mañana en Backnang, al igual que el ministro del Interior del estado federado de Baden-Württemberg, Reinhold Gall.

Berlín (Alemania)