Sin internet y desafiando prohibición a movilizarse, indios protestan contra ley discriminatoria

La norma facilita la concesión de la nacionalidad a los refugiados de Afganistán, Pakistán o Bangladés siempre y cuando no sean musulmanes.

Las manifestaciones, a menudo enturbiadas por enfrentamientos, se registraron sobre todo en Nueva Delhi y estados del noreste del país, el segundo más poblado del mundo, con 1.300 millones de habitantes.

En un vano intento de frenar estas protestas, el gobierno prohibió las reuniones públicas de más de cuatro personas en numerosas ciudades, rescatando un artículo de una ley heredada del pasado colonial británico.

Pero el movimiento de protesta, liderado sobre todo por líderes de la comunidad musulmana, que representa el 14% de la población, es uno de los más importantes a los que se ha enfrentado hasta ahora el primer ministro Narendra Modi desde su llegada al poder en 2014.

La nueva ley no afecta a los indios musulmanes, pero ha provocado una indignación enorme tras cinco años en el gobierno de los nacionalistas hindúes de Modi.

Un gobierno "casi fascista"

En Nueva Delhi, la Policía forzó a muchos manifestantes a montarse en un autobús y abandonar el lugar de la protesta. Los manifestantes entregaban rosas rojas a los agentes que les obligaban a dispersarse.

"Porque esta no es una lucha contra la policía, sino contra el gobierno, un gobierno casi fascista", decía Shantanu, estudiante que participó en la protesta.

El gobierno ordenó a las compañías de telefonía móvil que cortaran el servicio en varios puntos de la capital india, una decisión inédita. La señal telefónica comenzó a regresar poco a poco al final de la tarde del jueves, una vez que se disolvieron las manifestaciones. Sin embargo, una veintena de estaciones de metro de Nueva Delhi permanecían cerradas.

También hubo incidentes violentos en Uttar Pradesh (norte), la región más poblada de India, con 200 millones de habitantes y una importante comunidad musulmana. Centenares de manifestantes quemaron vehículos y lanzaron piedras contra los policías, quienes respondieron con gases lacrimógenos, indicaron fuentes policiales.

Una de las manifestaciones más importantes tuvo lugar en la ciudad de Malegaon, en el oeste, donde 60.000 personas se congregaron pacíficamente, informó la Policía.

En diversos puntos del noreste, donde comenzaron las protestas la pasada semana y murieron violentamente seis personas, también se congregaron más de 20.000 personas.

La ONG Amnistía Internacional (AI) pidió a las autoridades indias que "cesen la represión contra los manifestantes pacíficos que protestan contra una ley discriminatoria". La oenegé ha calificado de "implacable" la reacción de las fuerzas del orden, a las que los ciudadanos acusan de comportamiento violento.

Internet seguía cortado también en varias ciudades mayoritariamente musulmanas este jueves. Este es un recurso utilizado a menudo por el gobierno cuando hay manifestaciones.

En el corazón económico indio, Bombay, caras famosas de Bollywood participarían por la tarde en una manifestación organizada por jóvenes. "La hora de protestar solamente en las redes sociales terminó", dijo en Twitter el actor Farhan Akhtar.