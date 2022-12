Sin saberlo, mujer trinó la muerte de su esposo

La mujer del estado de Washington trinó en primer término que estaba horrorizada al enterarse de que alguien había muerto en una avenida que limita con Oregon.

Caran Johnson, cuyo nombre de usuario es @ScanCouver, escribió a continuación que trataba de no dejarse atrapar por el pánico porque su esposo, que usa esa ruta, no contestaba al teléfono.

Más tarde tuiteó que estaba angustiada porque su esposo padece epilepsia y preguntó por la red social cuánto tiempo debía esperar antes de llamar a la Policía.

El agente de la patrulla Will Finn dijo que varios patrulleros fueron a la casa de Johnson para informarle que su esposo, Craig Johnson, de 47 años, había muerto en el choque.