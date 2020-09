Sin vacuna para el COVID-19 no hay carnaval de Río de Janeiro: aplazan la edición del 2021

El majestuoso Carnaval de Río de Janeiro, que reúne cada año a más de dos millones de turistas en torno a cinco mil bailarines de samba y atrae la atención de gran parte del mundo, no se realizará en febrero del 2021.

La pandemia obligó a la Liga de Escuelas de Samba a suspender sus famosos desfiles porque no cuentan con recursos financieros, están sobre el tiempo y las condiciones de salud no son seguras para nadie.

Con el anuncio también se paraliza la industria de creación y la construcción de las inmensas carrozas, los disfraces y de todos los objetos que se mueven alrededor del carnaval.

Además, los ensayos de las 13 famosas escuelas de baile están en veremos.

Teniendo en cuenta que las cifras de contagios de COVID-19 en Brasil siguen en aumento –tiene 4,66 millones de casos confirmados y más de 140 mil muertes por la enfermedad-, los organizadores no han fijado una nueva fecha para el carnaval porque mientras no haya una vacuna, la música, el color y el baile no podrán volver al sambódromo más grande del mundo.