“Sinvergüenza, y la gente aguantando hambre”: venezolanos reaccionan al banquete de Maduro

En las calles de Colombia, donde muchos de ellos luchan por sobrevivir, la indignación reina. El presidente se refirió al polémico festín.

Algunos venezolanos, incluso, llaman a Maduro “malnacido o desgraciado” luego de que se hiciera viral un video del mandatario y su esposa comiendo suculentos trozos de carne en un famoso restaurante de Turquía.

“Él está comiendo bien y el país mal”, afirma otra mujer que migró a Bogotá debido a la crisis en Venezuela.

Maduro respondió a las críticas y aseguró que atendieron “una invitación para compartir en un restaurante. Es más, me senté en una silla de un sultán, el sultán Maduro, me llaman ahora”.

Entretanto, algunos no pierden la esperanza de salir adelante y mandan un mensaje al presidente de Venezuela: ojalá “alguna vez se arrepienta de lo que ha hecho”.

Vea el video:

El banquete de Nicolás Maduro que indigna a los venezolanos