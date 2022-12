Sismo de 3,5 en Corea del Norte habría sido provocado por réplica de nuevo ensayo nuclear

La poca profundidad despertó sospechas sobre Pyongyang. Crece tensión entre el mandatario Kim Jong-un y Donald Trump.

Un sismo poco profundo de magnitud 3,5 se ha registrado este sábado en Corea del Norte lo que suscitó inquietud sobre un nuevo ensayo nuclear de Pyongyang pero que, según expertos, sería una posible réplica sísmica del temblor que provocó el ensayo nuclear del 3 de septiembre.

El temblor se produce cuando la comunidad internacional teme un nuevo ensayo nuclear norcoreano, en un contexto de retórica belicista cada vez más acerba entre el presidente estadounidense Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong-un.

Según la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE), un organismo de referencia a cargo de detectar los ensayos en el mundo, el sismo parece ser una réplica del ensayo del 3 de septiembre.

"La hipótesis más probable en estos momentos es que se trata de una consecuencia del acontecimiento precedente, que fue de una amplitud importante y que puede aún tener repercusiones en una zona de fractura (telúrica)", declaró Lassina Zerbo, jefe del organismo.

El Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el epicentro del sismo se registró a unos 20 km de un centro de ensayos nucleares norcoreano, en donde el régimen hizo detonar a principios de mes su sexto y más potente artefacto nuclear, que reivindicó como una bomba de hidrógeno que puede ser lanzada en un misil.

"El evento se produjo en el área en donde se llevó a cabo un ensayo nuclear. No podemos confirmar de momento la naturaleza (natural o humana) del evento. La profundidad fue estimada por los sismólogos en 5 km", dijo el USGS en un comunicado.

Los expertos sismológicos surcoreanos del KMA de Seúl consideraron el sismo como "un terremoto natural".

"No hay posibilidad que esto pueda ser un sismo artificial", dijo la agencia Yonhap citando a un responsable del KMA.

El servicio sísmico chino CENC evocó por su parte un sismo de magnitud 3,4, subrayando que su epicentro era prácticamente el mismo que el del temblor del 3 de septiembre.

Tras evocar en un primer momento la posibilidad de una explosión", el CENC concluyó en la eventualidad de un origen "natural", según la agencia oficial Xinhua.

El último ensayo nuclear del Norte, el 3 de septiembre, fue la detonación de un artefacto más fuerte a la que procedió el régimen, que provocó un fuerte temblor de magnitud 6,3 que se sintió hasta en China.

El sismo se produce luego de días de retórica belicista entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el régimen del líder norcoreano Kim Jong-Un por las ambiciones nucleares de Pyongyang.

Decenas de miles de coreanos manifestaron el sábado en la plaza Kim Il-sung de Pyongyang su apoyo al dirigente norcoreano.

"Kim Jong-Un de Corea del Norte, quien es obviamente un demente al que no le importa privar de comida o asesinar a su pueblo, será puesto a prueba como nunca antes", escribió el viernes Trump en un tuit, al día siguiente del anuncio de nuevas sanciones de Washington contra Corea del Norte.

Unas horas antes había sido el líder norcoreano el que atacó verbalmente a Trump a quien describió como "mentalmente trastornado" y advirtió que "pagará caro" por su amenaza.

La semana pasada, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el ministro norcoreano de Relaciones Exteriores declaró a los periodistas que Pyongyang podría hacer explotar una bomba de hidrógeno fuera de su territorio.

Los analistas estimaron que el ensayo nuclear de principios de septiembre tuvo una potencia de 250 kilotones, lo que es 16 veces más potente que la bomba que lanzó Estados Unidos para destruir Hiroshima en 1945.

Las bombas de hidrógeno, de fusión termonuclear, son armas mucho más potentes que las bombas atómicas de fisión nuclear.

Rusia y China pidieron por su parte que cese la escalada retórica entre Washington y Pyongyang.