Sismo en el norte de California, el mayor en 25 años en la zona

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió el norte de California (EEUU), causando heridos y cortes eléctricos, en el mayor temblor registrado en la zona desde el sismo de 7,0 grados en Loma Prieta en 1989, según informó el Servicio Geológico estadounidense (USGS, en inglés).

El temblor se produjo hacia las 03.20 a.m. hora local (10.20 GMT) y el epicentro se situó a diez kilómetros de profundidad, a unos diez kilómetros al suroeste de la ciudad de Napa y a poco más de 80 al suroeste de Sacramento.

"El sismo de 6,0 grados cerca del Área de la Bahía (de San Francisco) esta mañana fue el terremoto más grande que ha golpeado esa zona desde el terremoto de Loma Prieta hace casi 25 años", señaló el USGS en su cuenta oficial de Twitter.

El capitán del Departamento de Bomberos de Napa, Steve Becker, dijo que hay informes de "numerosos" heridos en esa localidad, pero no proporcionó más detalles, según informa el diario San Francisco Chronicle.

Un incendio en un aparcamiento de autocaravanas destruyó al menos tres viviendas en Napa, donde el sismo llenó las calles de ladrillos, cristales rotos y otros escombros, declaró Becker.

Según el citado diario, hay múltiples informes de cortes en el suministro energético, fugas de gas e inundaciones en el área de la Bahía de San Francisco y al menos 15.000 clientes de la compañía Pacific Gas and Electric Co. están sin electricidad en las localidades de Vallejo, Napa, Rohnert Park, Santa Rosa y Sonoma.

Las autoridades locales siguen inspeccionando posibles daños a infraestructuras y han cerrado dos autopistas para evaluar su estado, si bien los puentes del Área de la Bahía, donde se encuentra San Francisco, no parecen haber registrado daños, de acuerdo con la Patrulla Fronteriza de California.

El sismo se produjo mientras muchos de los residentes de la zona dormían, pero Erica Gregory, que estaba trabajando en el turno de noche en una gasolinera cerca de la localidad de Vallejo, aseguró que los artículos de la tienda empezaron a volar por los aires.

"Fue angustioso. Y no había otra solución que quedarse ahí y esperar", dijo Gregory al San Francisco Chronicle.

Hasta el momento no se ha determinado la causa del terremoto, pero el USGS indicó en su cuenta de Twitter que "sospecha" de la sección de Browns Valley en la falla de West Napa.

El temblor de hoy fue seguido media hora después por media docena de seísmos de menor magnitud, el mayor de los cuales alcanzó los 4 grados, según el Servicio Geológico, que alertó de que hay un 54% de posibilidades de que se registre una réplica fuerte en los próximos 7 días.

En el terremoto de Loma Prieta, en octubre de 1989, murieron 63 personas, 16.000 viviendas quedaron destrozadas y se quebró parte del Bay Bridge, el largo puente que une San Francisco con el este de la bahía, que desde entonces fue renovado para resistir a un nuevo sismo.