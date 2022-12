Snowden pide perdón a Obama y dice que filtraciones fueron por el bien de EE. UU. 

El ex agente de inteligencia estadounidense Edward Snowden, refugiado en Moscú tras revelar métodos de espionaje a gran escala, pidió este martes al presidente Barack Obama que le perdone, alegando que le hizo un bien al país.

Snowden lleva tres años en Rusia por haber filtrado miles de documentos que sacaron a la luz el tentacular sistema de vigilancia mundial de Estados Unidos, desencadenando un encendido debate sobre el derecho a la privacidad frente a la actuación del Estado.

"De no ser por esta divulgación, si no fuera por estas revelaciones, estaríamos peor", dijo al diario británico The Guardian.

"Sí, hay leyes que dicen una cosa, pero para eso existe la potestad del perdón, para las cosas que parecen ilegales sobre el papel pero cuando se las examina desde la moral, desde la ética, cuando vemos los resultados, parece que eran necesarias", argumentó.

El estadounidense de 33 años esgrimió que cuenta con grandes apoyos, porque "al público le preocupan estos temas mucho más de lo que había anticipado".

Snowden, cuyo permiso de residencia en Rusia vence el año que viene, y que en las últimas semanas ha criticado a su anfitrión, el presidente ruso Vladimir Putin, dijo que está preparado para pasar tiempo en la cárcel: "estoy dispuesto a hacer muchos sacrificios por mi país".

En 2015, la Casa Blanca rechazó una demanda firmada por 150.000 personas pidiendo el perdón para Snowden.