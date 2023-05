Sobreviviente de Chernóbil describe los síntomas que atormentan a su familia 37 años después

Los supervivientes de la explosión nuclear en Chernóbil, en Ucrania , han descrito los problemas de salud y el impacto de la radiación en sus vidas, que padecen 37 años después del accidente que cobró la vida de miles de personas que estuvieron expuestas a la nube de radioactividad.



Este es el caso de Mykhaylo Khrushchenko, quien a sus 34 años solía trabajar como director de la fábrica de procesamiento de alimentos que sirvió a Chernóbil en 1986, cuando su vida cambió para siempre.

El 26 de abril de ese año, la planta nuclear que quedaba a unos pocos kilómetros de su casa había explotado y estaba en llamas. Eso era lo único que sabía cuando llegó a su trabajo y vio que la fábrica estaba cerrada.

“No desayuné, me subí al auto de inmediato y conduje hasta el trabajo. Fui a la oficina de mi supervisor y ya había una pequeña reunión”, señaló el sobreviviente desde Ucrania en el marco del Día Internacional de Conmemoración del Desastre de Chernóbil.

Desde entonces, su misión en la vida se ha convertido en apoyar a las víctimas del desastre. El sobreviviente terminó trabajando como jefe de la Unión en Chernóbil para personas en situación de discapacidad y en 2021 recibió la orden estatal "Para el servicio", por decreto del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. A sus 71 años sigue ayudando a los demás sobrevivientes.

Por otro lado, relata que una de sus hijas, catalogada como persona en situación de discapacidad, tiene más enfermedades que él y su nieto también tiene serios problemas de salud, producto de la radiación: “Se le caen los dientes, se le hinchan las rodillas. El chico tiene 23 años. ¿Qué es esto? Este es el resultado”.

El investigador principal del Departamento de Investigación Ambiental de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania en ese tiempo, Yevgen Yakovlev, fue a Chernóbil a raíz del desastre para analizar lo que había sucedido y también perdió los dientes como consecuencia.

Una semana después de la explosión, Mykhaylo y sus compañeros sacaron a los niños de las aldeas y los llevaron en automóvil a una ciudad en la parte norte de Ucrania, llamada Pryluky.

“En ese momento, no sabía que mi automóvil tenía la misma contaminación. Pasé 20 días en la zona de exclusión, donde estaba sucediendo algo terrible”, lamentó en el diario británico The Mirror. “Esto no lo sabía porque no tenía dosímetro”, agregó.

Según el sobreviviente, este viaje fue el que causó que su hija padeciera tantas complicaciones de salud: “Los problemas de salud de mi hija ocurrieron, muy probablemente, después de que la llevé en automóvil a Pryluky. En un automóvil que luego descubrí que estaba contaminado radiactivamente”.

En la actualidad, a pesar de las recomendaciones de no hacerlo, Mykhaylo visita continuamente a Chernóbil para ir a la tumba de sus padres, que están allí enterrados.

En cuanto a su salud, suele tener dos mesitas de noche con una infinidad de medicamentos para tratar diferentes padecimientos: “Trato una cosa durante unos días y luego tomo un descanso durante unos días y trato la otra”.