Sobreviviente de masacre de Parkland mostró en el juicio las cicatrices que le quedaron en el cuerpo

El estudiante venezolano Anthony Borges es uno de los sobrevivientes de la masacre de Parkland que declaró en el juicio contra Nikolas Cruz. Él estaba en clase, en el tercer piso, cuando comenzó el caos.



Dijo que salió del salón y se encontró con el atacante en la escalera del edificio. Al intentar escapar, Cruz le disparó.

Se escondió en un aula y tomó su celular: “Llamé a mi mamá primero, no contestó; luego llamé a mi mejor amigo y tampoco contestó, entonces llamé a mi papá, le conté todo y me despedí. Apagué el teléfono porque no quería que llegara y me disparara otra vez”.

A Anthony le han tenido que realizar 14 cirugías para recuperarse de los 5 disparos que recibió y en la corte mostró las cicatrices que le dejaron las balas de Nikolas Cruz.



William Olson y Alexander Dworet fueron otros de los sobrevivientes que brindaron su testimonio. Ambos recordaron con dolor los estruendos de los disparos, la confusión y las heridas que sufrieron producto de las balas en la masacre de Parkland.

"Me doy cuenta de que tengo sangre por todas partes", relató Olson, quien resultó herido en un brazo y una pierna y que, tras escuchar los tiros, corrió a esconderse tras el pupitre del maestro junto con otros estudiantes.

Dworet, cuyo hermano de 17 años, Nicholas, fue una de las víctimas mortales, también resultó herido. Al principio pensó que los ruidos procedían de la banda escolar, pero, de pronto, sintió una "sensación de calor" en la parte trasera de su cabeza.

"Mi mano estaba toda ensangrentada", recordó en la sala del tribunal, presidido por la jueza del condado Broward Elizabeth Scherer.

En la audiencia, los 12 miembros del jurado vieron imágenes del tiroteo registradas por 13 cámaras de seguridad en el interior del edificio de tres plantas donde ocurrió la masacre de Parkland. Fueron editadas para que pudieran seguir la secuencia de los hechos.

El video, sin audio, no fue proyectado en los monitores de la sala al resto de público presente ni a los reporteros o familiares. Solo fue visto por los miembros del jurado en monitores específicos, mientras Cruz, el autor confeso de la masacre y ahora de 23 años, mantenía durante todo momento la mirada baja.

El jurado deberá observar pruebas, oír argumentos y testimonios que le permitan llegar a un veredicto, luego de que en octubre de 2021 Cruz se declarara culpable de los 34 cargos que se le imputan: 17 por asesinato y 17 por intento de asesinato de los que sobrevivieron a las heridas de bala.

La Fiscalía estatal del condado Broward, al norte de Miami, ha señalado desde que ocurrió la masacre de Parkland que busca la pena capital para Cruz y ha aclarado que no ha negociado el asunto con la defensa del acusado, compuesta por abogados públicos.

Para la sentencia de muerte se necesitan los 12 votos del jurado. En caso contrario, Cruz recibirá una pena de prisión de por vida. Tras la sugerencia del jurado en la conclusión de la fase de sentencia, será la magistrada Scherer la que tenga la palabra final.