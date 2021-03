Sobreviviente de tragedia de Chapecoense advirtió del accidente del bus donde volvió a salvarse

“Para mí ha sido algo fatal, digamos, pasar otra vez por lo mismo”, así define el mecánico de aviación boliviano Erwin Tumiri, sobreviviente de tragedia de Chapecoense, esquivar por segunda vez la muerte.

Primero se convirtió en uno de los seis sobrevivientes del accidente del avión del Chapecoense , registrado el 28 de noviembre de 2016 en Antioquia y en el que murieron 71 personas, ahora se salvó de morir luego de que un bus se fuera a un abismo .

Como si se tratara de una treta del destino, Erwin salió la madrugada del martes de entre las latas del vehículo en el que viajaba rumbo a su trabajo. El bus cayó a un precipicio de 150 metros de profundidad en una carretera de su natal Bolivia, en el tramo entre Cochabamba y Santa Cruz.

“Me senté un ratito, mi rodilla estaba cortada, tenía una cortadura grande y así me llevaron. Fui uno de los primeros en salir de allá, me subieron a una camioneta y me trajeron directamente”, dijo Erwin desde el hospital al que fue trasladado.

Es uno de los otros 29 sobrevivientes del siniestro en el que murieron también 21 personas y, a diferencia de la tragedia aérea, Erwin sí advertía en esta ocasión del peligro que corría.

“Con mucha velocidad estaba yendo ese bus y, en la noche, ya me imaginaba: o nos chocamos o nos caemos”, dijo.

Publicidad

Ahora se recupera en un hospital de Cochabamba, desde donde habla de la suerte divina que le dicen que tiene.

“Es algo sorprendente, pero no sabemos cuándo nos tenemos que ir para el lado de Dios. Solo él sabe hasta cuándo tenemos que estar aquí”, anotó.

Suerte, destino o bendición, Erwin está agradecido con la vida y asegura que seguirá activo en el campo de la aviación.