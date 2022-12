Soldado Bradley Manning quiere ser mujer: escándalo de la semana

El pasado miércoles fue sentenciado a 35 años de cárcel por una corte militar, al encontrarlo culpable de 20 delitos, entre ellos robo, espionaje y violación de regulaciones informáticas. Sin embargo, fue absuelto del más importante de todos, el de ayudar al enemigo, por el que podía haber recibido cadena perpetua.

Un día después, el analista de inteligencia publicó un comunicado en el que, después de agradecer a los que lo apoyaron durante el juicio, anunció su deseo de ser mujer.

Publicidad

"Como transición a esta nueva fase de mi vida, quiero que todos conozcan al verdadero yo. Soy Chelsea Manning. Soy una mujer. Dada la forma en que me siento, y me he sentido desde la infancia, quiero comenzar la terapia hormonal tan pronto como sea posible. Espero que me apoyen en esta transición", escribió.

Se supo que durante el juicio la defensa de Manning uso sus problemas de identidad durante el juicio fueron parte clave durante la corte marcial, al sugerir que sus problemas de identidad de género pudieron afectar su salud mental.

Bradley Manning y su abogado han expresado que esperan que la prisión a donde fue enviado "haga lo correcto" y le proporcione la terapia hormonal requerida. De lo contrario, está dispuesto a tomar acciones legales.

Ese día también fue revelada una fotografía en la que aparece con peluca rubia y labial.