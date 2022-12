Solicitan en India la prohibición de Pokémon Go por ofender a vegetarianos

Un abogado indio solicitó el miércoles a un tribunal del estado de Guyarat de India (oeste) la prohibición del juego Pokémon Go, pues podría, según él, ofender a los vegetarianos al proponer huevos virtuales como recompensa.

La popular aplicación de realidad aumentada atenta contra las convicciones de hinduistas y janistas, algunos de los cuales no consumen carne ni productos de origen animal, defendió el abogado Nichiket Dave ante un tribunal de Ahmedabad, en el estado de Guyarat (oeste).

Los huevos, que se obtienen en unos portales llamados "pokéstops", contienen pokémones en su interior, que eclosionan cuando el jugador ha caminado un cierto número de kilómetros.

Los pokéstops se superponen en el mapa del mundo real, en el que están repartidos por todas partes.

La ubicación de los portales, a veces incongruente, ha provocado varias polémicas. Una reciente actualización los ha eliminado de los memoriales de Hiroshima o del Holocausto en Berlín.

En India, donde todavía no se puede descargar la aplicación oficialmente, numerosos pokéstops están situados en templos. Sin embargo, cualquier alimentación no vegetariana está prohibida en los recintos sagrados.

"Ofrecer huevos en los templos, incluso en el mundo virtual, es altamente discutible y equivale a una blasfemia", declaró Dave tras una breve audiencia.

La justicia india solicitará ahora a los gobiernos del estado de Guyarat y de India, así como a los creadores del juego, que respondan a estas acusaciones.