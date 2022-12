Solidaridad de motociclistas salvó la vida de varias personas en Perú

Al menos 300 conductores se hicieron a lado y lado de una pista de 800 metros para iluminarla y así ayudar a despegar un avión, que trasladaba a pacientes. El llamado de auxilio lo hizo un locutor local a través de su emisora.

La misión no era fácil: había que iluminar una pista de 800 metros para que un avión pudiera despegar y salvarle la vida a varias pacientes.

Fue así como más de 300 motociclistas y mototaxistas respondieron al llamado. Se ubicaron a lado y lado de la pista del aeródromo de la ciudad de Loretana de Contamaná, donde no hay operaciones aéreas nocturnas.

El avión despegó en medio de aplausos y se salvaron varias vidas gracias a que la unión no sólo hizo la fuerza sino la luz.