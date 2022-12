Solo el 3% de empleados de Google es latino

Google dijo que la transparencia sobre su fuerza laboral -es la primera divulgación de este tipo en el sector de tecnología, donde dominan los varones caucásicos- es un paso importante hacia el cambio.

"En pocas palabras, Google no está donde queremos estar cuando se trata de la diversidad", escribió en un blog su vicepresidente Laszlo Bock.

Los datos fueron recopilados como parte de un informe que los principales empleadores de Estados Unidos deben presentar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidad de Empleo. Las empresas no están obligadas a hacer pública la información.

La brecha de género se basa en las cerca de 44.000 personas que Google empleaba en todo el mundo a principios de este año. La compañía no consideró los cerca de 4.000 trabajadores en su división Motorola Mobility, en proceso de venta a Lenovo Group de China por 2.900 millones de dólares. La información racial se limita a unos 26.600 trabajadores de Google en Estados Unidos en agosto de 2013.

La jefa de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, dijo recientemente que la red social también se encamina hacia la divulgación, pero que era importante compartir internamente los datos antes.

Apple Inc., Twitter, Hewlett-Packard Co. y Microsoft Corp. no respondieron de inmediato a preguntas sobre posibles planes para divulgar la información.

Bock dijo que Google está tratando de diversificar su fuerza laboral, y no solo la suya sino en todo el sector tecnológico. Desde el 2010, la empresa ha donado más de 40 millones de dólares a organizaciones que prestan entrenamiento cibernético a mujeres y niñas, dijo.

La compañía también colabora con universidades de mayoría negra para promover los cursos de tecnología y computación, enfatizó Bock.

"Pero somos los primeros en admitir que Google está lejos de lograr su objetivo, y que ser honestos sobre la magnitud del problema es una parte importante de la solución", comentó.

Las discrepancias de género y raza proliferan en todo el sector de la tecnología. Aproximadamente el 7% de los empleados en el sector son negros o latinos aunque los negros son 13,1% de la población general y los latinos 16,9%, según el censo más reciente.

Google anunció que en los próximos meses colaborará con el Centro Kapor para el Cambio Social, un grupo que aboga para disminuir la brecha de género y de raza en el sector tecnológico. El centro está organizando una conferencia en California que está patrocinada por Google y que tratará sobre el tema.