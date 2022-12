Solo me va a callar es que me metan presa o me maten: María Conchita Alonso

“Yo quisiera que Estados Unidos invadiera con balas para sacar a todos esos desgraciados comunistas de Venezuela”. Esas son las declaraciones que tienen en problemas a la artista cubanovenezolana, publicadas por Diosdado Cabello.

Desde ese momento enfrenta un proceso con el gobierno de Venezuela, que esta semana fue ratificado y es quitarle la nacionalidad. Ante la situación respondió: "la forma para ellos callarme, creen que es diciendo que me van a quitar mi nacionalidad, cosa que es muy erróneo porque a mí lo único que me va a callar es que me metan presa, y por eso no puedo ir a Venezuela, o que me maten"

Finalmente, no pudo evitar conmoverse al recordar la situación del país que hoy tiene enfrentado a todo un país: “sería alguien muy malo para no querer un país que te lo dio todo, que te amó y en el cual fui muy feliz”