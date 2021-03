Solos y sin equipaje: así están cruzando menores la frontera con Estados Unidos

Miles de personas siguen llegando a Estados Unidos , entre ellos menores de edad. Este martes, autoridades fronterizas publicaron videos de las condiciones en las que se mantienen a los niños.

Y es que en muchos casos están cruzando solos y sin equipaje a ese país en busca de refugio.

Allí los esperan campamentos con compartimientos improvisados, hacinados y arropados con cobijas de plástico.

Intentando contener la crisis, funcionarios de la administración Biden llegaron a México para reunirse con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López obrador, ambientó el encuentro asegurando que nadie les da órdenes.

"No aceptamos nosotros visitas de supervisión, si no somos colonia, no somos protectorado. México es un país independiente, soberano, libre. Es una visita diplomática porque tenemos que mantener buenas relaciones", indicó el mandatario.

El balance de la reunión fue positivo. Según el gobierno mexicano, hubo compromisos para seguir trabajando por buscar el desarrollo en países de Centroamérica.

Se estima que más de 15 mil menores se encuentran bajo custodia de autoridades en la frontera.