“Son dos líderes de paz”: Maduro dice que Iván Márquez y Santrich “son bienvenidos” a Venezuela

El mandatario señaló que quedó esperando que hicieran parte del XXV Foro de Sao Paulo que se celebró en Caracas.

Señaló, asimismo, que se alegró cuando supo que Márquez y Santrich irían a Venezuela, porque tendrían en el Foro de Sao Paulo una inmejorable vitrina para denunciar "el asesinato de 250 combatientes de las Farc" y de "700 líderes campesinos y de derechos humanos en Colombia".

Luego, ante la aclaratoria de varios presentes que le advirtieron que hubo en el foro dos exmiembros de la antigua guerrilla FARC, ahora congresistas, dijo: "Sí vino la FARC, saludos".

Maduro también asomó que recibió presiones para no aceptar la presencia en Venezuela de Márquez y Santrich, y dijo que su Gobierno es "inchantajeable".

"Álvaro Uribe Vélez, ve a chantajear a la madre de Tarzán, porque nosotros no nos dejamos chantajear. Claro que son bienvenidos (Márquez y Santrich), me quedé esperando", insistió.

Indicó además que estaría dispuesto a recibir en Venezuela a otros exmiembros de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como Rodrigo Londoño, conocido también como "Timochenko", y Pablo Catatumbo.

Con todo, matizó estas palabras al alertar que conoció que Márquez y Santrich harían parte de la XXV edición del Foro de Sao Paulo por boca del "paramilitar" y expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

El senador colombiano del partido FARC, Julián Gallo Cubillos, que tomó parte del Foro de Sao Paulo, dijo desconocer el paradero de Santrich.

Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias "Jesús Santrich", se encuentra en paradero desconocido después de que abandonase su esquema de seguridad el pasado 29 de junio, cuando se encontraba visitando el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, en el departamento del Cesar (norte), donde los exguerrilleros completan su reinserción a la vida civil.

Antes de eso, Santrich estuvo 416 días preso por un proceso de narcotráfico en el que la justicia de Estados Unidos lo acusa de haber conspirado para enviar diez toneladas de cocaína a ese país después de la firma de la paz.