¿Son seguros los tratamientos aplicados a Donald Trump para combatir el COVID-19?

La comunidad internacional alerta que la actitud desafiante del presidente Donald Trump frente al coronavirus COVID-19 ha generado rechazo entre los científicos. El mandatario aseguró que es inmune a la enfermedad, declaración que, para los especialistas, es ambigua.

Una de las últimas acciones que Donald Trump realizó y que causó revuelo fue cuando, contagiado de coronavirus, se sacó el tapabocas y se dirigió a los ciudadanos de Estados Unidos.

David Goldsmith, doctor en epidemiología de la universidad George Washington, habló sobre la actitud de Trump frente a su contagio.

“Desde una perspectiva de salud pública le está faltando el respeto a toda la población de Estados Unidos cuando se quita la mascarilla y dice ‘me enfrenté al coronavirus y no hay nada de qué preocuparse’. Esto simplemente no es cierto, no está respaldado por ninguna medida”, afirmó el doctor Goldsmith.

¿Inmunidad?

Según el jefe de Estado, él se volvió inmune al virus, otra declaración que para el juicio del especialista es falsa y preocupante.

“Esto no es cierto, definitivamente no. Sabemos que, incluso en los casos más leves, las personas son infecciosas durante 10 o 14 días. Por lo anterior, no es posible que tenga inmunidad al virus en ese corto periodo de tiempo, simplemente no es cierto”, manifestó Goldsmith.

Conforme a las versiones de los expertos, Donald Trump podría sentirse inmune a los síntomas del virus gracias a los efectos de los medicamentos que le han suministrado en los centros médicos.

“Él tiene acceso a todas las drogas experimentales. Él tiene más acceso que nadie en Estados Unidos, pero no abemos qué tan efectivo sea ese cóctel, no sabemos qué tanto afecte la interacción del coctel con el Remdesivir”, agregó el doctor.

Durante su tratamiento contra el COVID-19 el presidente Donald Trump ha recibido antivirales mezclados con anticuerpos y esteroides.