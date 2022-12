“Son unos perdedores”, dice tío de los hermanos Tsarnaev

"Si estás viendo esto entrégate y pide perdón", dijo Ruslan Tsarni, tío de los sospechosos, en una rueda de prensa improvisada en las puertas de su vivienda en Cambridge, en la que se mostró "avergonzado" de sus sobrinos y se solidarizó con las víctimas de las bombas, que causaron tres muertos y 176 heridos.

Tsarni, que señaló que hacía más de dos años que no veía a sus sobrinos, dijo que los hijos de su hermano "han avergonzado a su familia y a toda la etnia chechena".

Tsarni señaló que es musulmán y enfatizó que él respeta a EE. UU. "Amo este país", porque "da una oportunidad a todo el mundo".

El tío definió a sus sobrinos como "unos perdedores".

Momentos antes en declaraciones a una televisión local, Tsarni se mostró conmocionado por lo sucedido y contó que el jueves recibió una llamada de uno de sus sobrinos para reconciliarse con él.

Tsarni señaló que hacía tiempo que no mantenían contacto, porque "tuvimos algunos problemas entre las familias", pero que recibió una llamada el jueves de su sobrino mayor pidiéndole perdón.

"Ayer me llamó y me dijo 'perdóname'", dijo Tsarni, refiriéndose al mayor de sus sobrinos, que fue abatido.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó que Dzhokhar Tsarnaev, de 19 años, es el segundo sospechoso de los atentados en la maratón, a quien están buscando las autoridades en una vasta operación policial.

Tsarnaev se encuentra en fuga desde anoche tras la persecución en la que murió el otro sospechoso, cuya identidad no ha sido difundida oficialmente, pero que según los medios se trata de su hermano mayor, Tamerlan, de 26 años.