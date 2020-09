“Soñé con ballenas que volaban”: libro estudia las pesadillas en época del COVID-19

La investigadora de los sueños Deirdre Barrett, de la Escuela de Medicina de Harvard, recibió por internet más de 9.000 reportes de 3.700 personas.

Deirdre Barrett, una prestigiosa investigadora de la Escuela de Medicina de Harvard dedicada a estudiar los sueños en sobrevivientes del 11 de septiembre, en los kuwaitíes durante la primera Guerra del Golfo y en los prisioneros de guerra en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, encontró como tema de interés los relatos sobre las experiencias de las personas durante el sueño en época del COVID-19.

“¿Qué patrón de estas crisis pasadas volveríamos a ver? ¿Qué metáforas oníricas serían exclusivas de la pandemia actual? Y lo más importante, ¿cómo podría ayudarnos una mejor comprensión de nuestras vidas colectivas de sueños a medida que atravesamos esta crisis y más allá?”, se preguntó.

La respuesta a estas preguntas le llegó a través de una encuesta en línea de parte de más de 3.700 personas que desde diferentes partes del mundo le enviaron más de 9 mil reportes.

“Miré mi estómago y vi rayas azul oscuro. ‘Recordé’ que estos eran el primer signo de estar infectado con COVID-19” es una de las experiencias contadas por las personas que participaron en el estudio de Barrett.

“Se suponía que mi nave espacial se dirigía de regreso a la Tierra, pero se desvió a Saturno y terminé viviendo allí solo”, contó otro de los participantes.

“Mi casa era un centro de pruebas COVID-19. La gente no llevaba máscaras. Estoy desconcertado porque no me pidieron que fuera un sitio de prueba. Me preocupa que mi esposo y mi hijo (que en realidad vive fuera del estado) lo contraigan debido a mi trabajo como trabajador de la salud”, relató otra de las personas.

“Yo era un anticuerpo gigante. Estaba tan enojado por el COVID-19 que me dio súper poderes, y me enfurecí atacando todos los virus que pude encontrar. ¡Me desperté con tanta energía!”, describió otra.

Esa serie de experiencias está relatada en un libro llamado ‘Pandemic Dreams’ que “analiza por qué nuestros sueños han sido tan vívidos desde que comenzó, y explora las diferentes formas que está tomando la crisis en nuestra vida onírica, caracterizando los temas principales de estos sueños y lo que simbolizan”, aseguró la investigadora a la emisora Wbur, de Boston, en Estados Unidos, donde se publicó un extracto de su investigación.