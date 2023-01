¡SOS desde altamar! Desespero de tripulantes de cruceros aislados por el coronavirus

Muchos soportan depresiones, tristezas y hasta suicidios de sus compañeros.

"Estoy mentalmente cansado. Aquí lo llamamos día de la marmota, lo mismo todos los días, por lo que es mentalmente agotador y muchos miembros de la tripulación encuentran difícil estar en este barco atascado", cuenta Ryan Driscoll, cantante en crucero.

Cientos de cruceros con miles de trabajadores a bordo están detenidos en aguas de todo el mundo desde el 13 de marzo, día en que recibieron la orden de no navegar más. En una larga espera, tripulantes de estos navíos han pasado de estados depresivos fuertes, desesperación y algunos hasta el suicido, lanzándose por la borda.

“Sin decirme nada antes, sin prepararme, sin notificarme nada, decidieron llevarme al barco hospital y tuve una crisis de ansiedad, tuve un ataque de pánico y no podía respirar, sentí mucho dolor en mi pecho”, narra Taylor Grimes.

Aunque estos cruceros fueron creados para la diversión, los tripulantes que están en los barcos sufren el embate de la soledad, el silencio y la monotonía de ver pasar las horas sin saber cuándo puedan salir.

Otro músico dice: “mi situación aquí es muy mala. Tengo una cabina linda, es una cabina de pasajeros, es mucho mejor que una de tripulante. Tengo un balcón, pero ¿sabes? No me importa el balcón, no me importa esta cabina. Solo quiero regresar a casa, necesito mi casa y mi familia"

Aunque algunos manifiestan estar a salvo a bordo de los barcos, la mayoría se sienten atrapados y como en una cárcel.

Entre protestas y peticiones estos tripulantes de cruceros, que normalmente estarían entreteniendo a miles de viajeros a bordo, lo único que piden es regresar lo antes posible a su hogar.