Sospechoso de atentado en Boston permanece en el hospital

Dzhokhar Tsarnaev, de 19 años, se había escondido en un barco detrás de una vivienda en el vecino pueblo de Watertown , revelaron las autoridades.

El joven, de origen checheno, que permanecía en fuga desde el jueves por la noche, cuando su hermano de 26 años, e l primer sospechoso, falleció tras un tiroteo con las autoridades, fue arrestado hacia las 20.45 de la noche (00.45 GMT del sábado), según informó la policía de Boston.

"Por las personas fallecidas en la maratón , por los agentes de seguridad heridos y el policía fallecido, por los barrios que vivieron con miedo durante un día, estamos eternamente agradecidos de que esto haya finalizado. Tenemos un sospechoso en custodia", anunció el comandante de policía estatal Timothy Alban a los periodistas.

Varios vecinos de la localidad, que estallaron en aplausos al conocer la noticia, aseguraron a los periodistas que Tsarnaev estaba "cubierto de sangre", aunque según indicaron fuentes de la policía estatal al diario Boston Globe, está "vivo y consciente".

El comisario de policía local, Ed Davis, explicó que una persona reportó a la policía que había encontrado a un "hombre cubierto de sangre" en un bote en el patio de una casa y las fuerzas de seguridad se desplazaron a la zona.

"A lo largo de la siguiente hora, las autoridades comenzaron un cerco al bote en el que hubo disparos, y finalmente el equipo de rescate entró en el barco y capturó al sospechoso vivo", sin explosivos consigo, indicó Davis.

La policía cree que las heridas del sospechoso se deben a disparos que recibió la pasada noche y no a los que realizaron las autoridades durante el cerco, según el comisario.

Davis indicó, no obstante, que la condición del detenido es "grave".

Las autoridades mantuvieron un largo cerco a la propiedad ante el temor de que el sospechoso pudiera llevar un chaleco con explosivos.

El cerco, en el que participaron ambulancias y vehículos, se produjo después de que las televisiones que emitían en directo desde el pequeño municipio captaran sonido de disparos, varias ráfagas automáticas tras las cuales se hizo el silencio y comenzó el ir y venir de agentes armados.

La Policía volvió a restablecer la orden a la población de que permaneciera en sus casas, pocos minutos después de haber anunciado públicamente el levantamiento del toque de queda.

Esta tarde también fueron detenidas otras tres personas en relación a los atentados en la localidad de New Bedford (Massachusetts), quienes se encontraban en una casa con la que el pequeño de los Tsarnaev habría tenido "algún tipo de relación", según el teniente Robert Richard, de la policía local.

A lo largo de toda la jornada, un extraordinario despliegue policial persiguió al sospechoso, peinando una veintena de cuadras casa por casa mientras mantenían a los residentes de Boston y gran parte de sus afueras en toque de queda.

Apenas horas antes de la captura, las autoridades se habían rendido a la posibilidad de arrestar al sospechoso, habían declarado infructuosa por hoy su búsqueda e indicado únicamente que creían que el sospechoso aún estaba en Massachusetts.

En el despliegue participaron agentes de operaciones especiales SWAT (Special Weapons And Tactics) y agentes del grupo K-9, de canes entrenados para el manejo de explosivos, según indicó el portavoz de la Policía del Estado de Massachusetts, David Procopio, quien no descartó la posibilidad de que hubiera explosivos en la zona.

Ruslan Tsarni, tío de los sospechosos y residente en la localidad de Cambridge, pidió públicamente a su sobrino prófugo que se entregara y pidiera perdón a los familiares de las víctimas de las explosiones, que dejaron tres muertos y 176 heridos.

Al parecer, los hermanos entraron en EE.UU. como refugiados, pero Dzhokhar obtuvo hace un par de años la ciudadanía estadounidense.

Durante la persecución, un área en la que residen alrededor de 2 millones de habitantes permaneció bloqueada y sólo coches de policía o todoterrenos militares transitaban por la autovía de cuatro carriles que llevaba a la localidad de Watertown desde Boston, una ciudad que nunca en la historia había ofrecido un aspecto tan desolador.

Obama ordena investigar hasta el final y pide no prejuzgar al extranjero

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró hoy que las fuerzas de seguridad no pararán hasta averiguar el cómo y el porqué de los atentados de Boston, y pidió a sus compatriotas no precipitarse al juzgar al extranjero.

"Vamos a determinar qué paso, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para mantener a nuestra gente a salvo", dijo Obama después de que las fuerzas de seguridad detuviesen a Dzhokhar Tsarnaev, presunto coautor de los atentados de Boston del pasado lunes.

En comparecencia sin preguntas en la Casa Blanca, convocada tras conocerse el desenlace, Obama agradeció a todos los cuerpos involucrados en la detención su "trabajo en equipo" y dijo que "fuese cual fuese" su objetivo, los autores "fallaron porque (los estadounidenses) rechazan ser aterrorizados".

"Las familias de aquellos que murieron (...) y los heridos merecen respuestas", dijo el presidente, quien apuntó que con la detención de esta noche se cerraba "un capítulo de esta tragedia".

Obama pidió además mantener el "espíritu de diversidad" que caracteriza a Estados Unidos y huir de los juicios precipitados sobre los extranjeros que llegan al país, en referencia al origen chechén de los hermanos Tsarnaev.

"Es importante que sigamos acogiendo a la gente de todo el mundo", dijo. "El espíritu estadounidense incluye mantenerse fiel a la diversidad que nos hace fuertes.

Asegurémonos de que mantenemos ese espíritu", subrayó el mandatario.

Obama también quiso recordar a las víctimas de la explosión de la planta fertilizadora de West (Texas), a quienes aseguró que los estadounidenses no los olvidan, pese a los acontecimientos ocurridos en Boston.

"Ha sido una semana dura, pero una vez más, hemos visto el carácter de nuestro país", subrayó.